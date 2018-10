FA_P30_Horoscopo

Aries: 21 mar. 20 abr.

Algunas preocupaciones económicas te llevarían a buscar asesoría financiera para solicitar un préstamo. Esa persona tomará iniciativas invitándote a salir.

tauro: 21 abr. 21 may.

Se te presentará una nueva oportunidad de aumentar tu dinero. Tu desinterés en el amor te llevará a ciertos conflictos con la persona que busca una oportunidad contigo.

géminis: 22 may. 21 jun.

Tu buena disposición en el trabajo no será retribuida. Demuestra tus capacidades organizativas. Tomarás distancia de esa persona por la poca madurez que demuestra.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

El esfuerzo realizado tendrá por fin sus frutos y te sentirás optimista. Renovarás tu energía en lo amoroso, donde estarás especialmente magnético con el sexo opuesto.

Leo: 23 jul. 23 ago.

Será mejor no desesperarte ante las nuevas circunstancias que te rodean. Tomarás la decisión de disfrutar de tu soledad y darte el tiempo necesario para otros temas.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Después de muchas preocupaciones de tipo económico, las cosas empiezan a marchar como querías. Llega alguien con intenciones honestas que deberías evitar alejar.

Libra: 24 set. 23 oct.

Tensiones en lo laboral debido a problemas que no has podido resolver. Estarías recordando a una persona del pasado y es posible que no estés analizándolo bien.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Tendrás una buena oportunidad de contar con la inversión necesaria para concretar un proyecto. Hablarás con tu pareja sobre algunos temas que podrían resultar delicados.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Te sentirás un tanto fastidiado por ciertos requerimientos económicos que te hará la familia. No estés a la defensiva y disfruta de esta nueva oportunidad en el amor.

Capricornio: 22 di. 20 en.

Termina una etapa en lo profesional que marcará cierta independencia en tus labores. Te alejas de una situación que en lo emocional te mantuvo inconforme.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

Asuntos laborales podrían generarte ciertas preocupaciones. Los consejos de alguien te harán superarlos. Te sentirás sensible y vendrán a ti recuerdos que no serán positivos.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Estarás indecisa frente a nuevas propuestas a nivel profesional. Estarás entre dos posibilidades en el plano amoroso que no te darán claridad sobre tus sentimientos.

TEMAS

Impresa