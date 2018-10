FA_P30_Horoscopo

Aries: 21 mar. 20 abr.

Refuerzas tu equipo de trabajo, resolviendo situaciones que no han sido las mejores para la productividad. Recibes una invitación de alguien que pensabas era solo una amistad.

tauro: 21 abr. 21 may.

Las tensiones en el trabajo podrían generarte demasiada incomodidad. Alguien busca confrontación. Tendrás que tomar una decisión con respecto a esa persona del pasado. No retrocedas.

géminis: 22 may. 21 jun.

Una propuesta laboral llega para ti de alguien que ha observado tu desempeño. Tus temores te estarían haciendo ver más dificultades de las que realmente existen.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Las cosas empiezan a marchar de la manera en que tú deseabas en lo profesional. Te podrías arriesgar en una historia que no sea del todo conveniente para ti. No idealices.

Leo: 23 jul. 23 ago.

Un proyecto empieza a dar los frutos que esperabas. Evita enemistades en el entorno. Buscarás mencionar resentimientos y temas del pasado que solo podrían generar más conflictos.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Tendrás cuidado de tu economía después de una serie de imprevistos. Es posible que decidas distanciarte de alguien para mantener tu estabilidad.

Libra: 24 set. 23 oct.

Sentirás demasiada carga laboral y obstáculos que persisten a pesar de todo. Sintetiza tus funciones. El comportamiento de tu pareja podría decepcionarte y provocar que seas radical.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

No es momento para cambios que podrían ser inestables en tu economía. Aunque no lo consideres, tú también estarías actuando de manera defensiva con tu pareja.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Aprende a ser más ahorrativo con tus ingresos. No es momento para excesos. Sentirás que esa persona no retribuye de la misma manera que tú lo has venido haciendo.

Capricornio: 22 di. 20 en.

Ciertos conflictos a nivel laboral te harían ver la verdadera naturaleza de tus compañeros. Sentirás la ausencia de esa persona en tu vida y no sabrás cómo recuperarla.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

Concretas acuerdos que te darán mayor estabilidad económica. Superas una situación de precariedad. Dejas las dudas y por fin tendrás en claro qué debes hacer con respecto a tu vida emocional.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Espera y aprovecha ese tiempo para tener una visión más amplia de la situación. La atracción que sientes por esa persona te puede llevar a perder la perspectiva de las cosas.

