Horóscopo de hoy: viernes 28 de septiembre del 2018 por Jhan Sandoval

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, viernes 28 de septiembre del 2018. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Aries: 21 mar. 20 abr.

Se presenta la posibilidad de un encuentro con amistades que te obligue a ser diplomático con alguien. Es tiempo de salir a dispersar tu mente de tensiones y preocupaciones.

Tauro: 21 abr. 21 may.

Te sentirás a la expectativa de un encuentro con alguien que despierta tu interés. Cuidado con generar situaciones paralelas que puedan desestabilizar tus emociones. Renace la ilusión.

Géminis: 22 may. 21 jun.

Esa persona empieza a ser más recíproca contigo y eso hará que la desconfianza se diluya. Resuelves un problema que te mantenía a la expectativa. Dejarás a una persona de lado.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Tu tendencia será a estar demasiado emocional y sensible. Evita que las palabras o actitudes de esa persona te afecten más de la cuenta. Resuelve lo que tengas pendiente con tu pareja.

Leo: 23 jul. 23 ago.

Es posible que reacciones de una manera exagerada frente a alguien y quizás sea debido a resentimientos que aún conservas. Mide tus palabras, podrías herir pero también salir lastimado.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Sentirás que algo ya no vale la pena y aunque no lo desees enfrentar será difícil continuar con ello. Evita posponer por mucho tiempo una decisión que en realidad es necesaria.

Libra: 24 set. 23 oct.

Comienzas a regular una serie de situaciones en tu vida que no tenían la atención necesaria. Descubrirás que es importante una mayor valoración hacia ti mismo para que otros también lo hagan.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Te sentirás más sensual que de costumbre debido a que tu atractivo llamará la atención a más de una persona. Toma el control sobre lo que realmente deseas en el campo emocional.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Esa persona te sentirá desconectada de la relación y es posible que esa misma queja la encuentres en las personas que te rodean. Es importante que equilibres los espacios que compartes.

Capricornio: 22 dic. 20 ene.

Es posible que hoy el cansancio te haga cancelar lo que tenías previsto. Toma atención del descanso que tu cuerpo necesita. Aunque lo niegues, los celos te estarían afectando.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

Es importante que no asumas nada si no tienes claridad sobre lo que estás imaginando. Evita pensar demasiado en algo que irás comprendiendo con el tiempo. No te precipites.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Una noticia cambiará el curso de las cosas el día de hoy. Aprende de esa experiencia sacando la enseñanza necesaria. Alguien buscará limar las asperezas que se han generado contigo.