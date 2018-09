Horóscopo de hoy: jueves 20 de septiembre del 2018 por Jhan Sandoval

Mira todas las predicciones para el horóscopo de hoy, jueves 20 de septiembre. Descubre cómo te sorprenderán los astros en la salud, dinero, trabajo y amor gracias a las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Lee todas las lecturas esotéricas para cada signo del zodiaco. Solo debes relacionar tu día y mes de nacimiento para conocer qué enfrentarás en tu futuro.

Aries: 21 mar. 20 abr.

Es importante que gestiones esos documentos pendientes para resolver algo que vienes esperando. Tu deseo de independencia te alejará de alguien que busca tu atención.

Tauro: 21 abr. 21 may.

Encuentra formas distintas de resolver aquello que te preocupa. Surgirá una nueva idea. Una situación inesperada refrescará tu relación sentimental.

Géminis: 22 may. 21 jun.

Tendrás que ser firme para resolver un asunto laboral que precisa de tu seriedad. Decidirás mirar hacia adelante y no rebuscar en situaciones pasadas que solo te afecten.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Demostrarás mayor prudencia a la hora de lidiar con ese equipo de trabajo. Buscarás un mayor orden en tu vida personal y es posible que dejes de lado a ciertas personas.

Leo: 23 jul. 23 ago.

Confirma tus sospechas antes de determinar una situación que podría ser injusta con un compañero. Imaginas más de la cuenta con respecto a tu pareja. Evita la especulación.

Virgo: 24 ago. 23 set.

No tomes de manera personal la imprudencia de un compañero de trabajo. Tu interés por demostrar que esa persona ya no te importa no está funcionando.

Libra: 24 set. 23 oct.

Consigues resolver ese desbalance económico que te estaba consumiendo. Cambiarás de actitud con respecto a tu pareja y eso te dará mayor atractivo ante sus ojos.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Sabrás explotar los recursos que se presentan para cumplir con tu objetivo. Un encuentro de tipo pasional te mostrará con toda la sensualidad que venías escondiendo.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Cambios en tu economía te llevarán a salir de la situación en la que te encuentras. Esta vez sabrás cómo resolver aquellos temas que te han distanciado de tu pareja.

Capricornio: 22 di. 20 en.

Te podrías sentir decepcionado por las expectativas que habías puesto en ese proyecto. Alguien que recién conoces no es como te parecía que era. No te precipites.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

Te organizas y le das mayor provecho al tiempo que dispones para tus labores. Dos posibilidades se presentan en el ámbito sentimental y tendrás que decidir con madurez.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

No es conveniente que te concentres en situaciones que no están funcionando. Es tiempo de liberarte de esas ideas que no te permiten salir de esa melancolía.

Conoce los mejores rituales para atraer el amor a tu vida con las cartas del tarot de Jhan Sandoval

Si te encuentras en búsqueda de pareja, este mes será ideal para lograrlo. Con ayuda de Jhan Sandoval y las acertadas lecturas de sus cartas del tarot podrás conquistar a la persona deseada, según tu signo del zodiaco.