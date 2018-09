Horóscopo de hoy: lunes 17 de septiembre del 2018 por Jhan Sandoval [VIDEO]

Conoce las predicciones para el horóscopo de hoy, lunes 17 de septiembre del 2018. Descubre cómo te sorprenderán los astros en el amor, salud, dinero y trabajo con las cartas del tarot del Jhan Sandoval. A continuación, revisa todas las predicciones del horóscopo diario para cada signo del zodiaco.

Aries: 21 mar. 20 abr.

Factores subjetivos te podrían llevar a romper una relación laboral. Es importante que evites malas decisiones. Te mostrarás reacio a involucrarte más con esa persona y podrías ser muy cortante.

Tauro: 21 abr. 21 may.

Sentirás algunas dificultades para llegar a un entendimiento con un compañero de labores. Esa persona se resistirá a dialogar sobre los temas que están pendientes.

Géminis: 22 may. 21 jun.

Una mala transacción te podría generar algunas complicaciones. Asesórate como corresponde. Te sentirás decepcionado de esa persona, quizás insistas en alguien que no es lo mejor para ti.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Un dinero que estabas esperando se podría demorar más de lo que habías previsto. Evita complicaciones. Te costará comunicarte eficientemente con tu pareja, podrías ser malinterpretado.

Leo: 23 jul. 23 ago.

Momento oportuno para concretar lo que has venido planificando. Expansión y reconocimiento profesional. Tu autoestima se elevará debido a las atenciones que recibas.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Tendrás mayor claridad sobre las personas que te rodean y en quién sí puedes confiar. Prudencia. Si deseas mantener esa relación, tendrás que saber conciliar entre tus expectativas y las de esa persona.

Libra: 24 set. 23 oct.

Un mayor sentido práctico te llevará a conciliar con un equipo que demuestra dificultades. Te sentirás más seguro de tu atractivo debido a las propuestas que vienes recibiendo.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Un compañero podría demostrar su soberbia y eso conducirte a una situación de incomodidad. Date un tiempo para analizar si realmente deseas mantener esa relación sentimental.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Estarás a la expectativa de una respuesta que pueda estabilizar tu situación financiera. Sentirás cierta lejanía de la persona querida y eso te llevará a espectacular demasiado.

Capricornio: 22 di. 20 en.

Un periodo termina en el campo laboral y es mejor que propicies las buenas relaciones. Podrías dejar pasar una buena oportunidad de restablecer tu vida afectiva con esa persona.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

Tendrás que esforzarte más de lo normal por cubrir esos gastos que te han desestabilizado. Podrías superar una crisis con tu pareja, pero no será de la manera que esperabas.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Toma distancia de alguien que sabes no desea tu desarrollo profesional. Evita corresponder a sus formas. No imagines más de la cuenta, ni justifiques a quienes sabes no están siendo sinceros.

Ritual para alejar energías negativas, según el tarotista Jhan Sandoval

Si deseas alejar la mala vibra en el aspecto sentimental, laboral o la negatividad de personas malintencionadas puedes hacerlo siguiendo estos secillos pasos.

Lo que necesitarás para este ritual es un recipiente de barro, palo santo o carbón litúrgico, ramas de romero o laurel y cáscaras de ajos.

