Horóscopo de hoy Sábado 07 de Julio del 2018

Aries: 21 mar. 20 abr.

No te agobies haciendo tantas cosas a la vez, estás incrementando tu nivel de estrés y reduciendo tu capacidad resolutiva. Necesitas descansar para encontrar soluciones y así poder avanzar.

tauro: 21 abr. 21 may.

Estás manteniendo una postura defensiva que podría ser interpretada como atacante por personas más sensibles que tú. Evita pleitos en la vida de pareja o doméstica, calma tu carácter.

géminis: 22 may. 21 jun.

Has encontrado la manera correcta con la que conciliarás con esa persona. Sabes qué comentarios la alteran y evitarás todo lo que podría generar tensión. Vuelve la armonía sentimental.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Le dedicarás el día a temas domésticos y asuntos de familia. Vuelve la unión que habías perdido por tus actividades. Llegada la noche te acompañará un evento donde reinará la felicidad.

Leo: 23 jul. 23 ago.

Recibirás distintas invitaciones de diferentes grupos sociales. Te animarás por asistir al lugar que sabes frecuenta esa persona que llama tu atención. La atracción se sigue fortaleciendo.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Tus palabras convencen a esa persona pero tus actos la llenan de dudas e inseguridad. Necesitas profundizar en tus sentimientos, podrías estar tomando a la ligera un compromiso sentimental.

Libra: 24 set. 23 oct.

Sigues irritable y podrían incomodarte los comentarios de alguna amistad que intentaría despejar tu mente. No distancies a personas queridas por mantener posturas inflexibles y cortantes.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Te das un tiempo para encontrarte con esa persona que sabes tiene interés por verte y proponerte algo que te sorprenderá. Hablará de formalidad y compromiso, el amor te colmará.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Aún no estás soltando todas las cadenas que te atan y la mayoría de ellas son mentales. Rompe con ideas limitantes, estás evitando muchas cosas que te darían libertad y felicidad.

Capricornio: 22 di. 20 en.

No abuses del poder que tienes sobre esa persona. Estarías actuando con cierta autoridad que, con el correr del tiempo, desgastaría las bases de amor y la podrían alejar, cuidado.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

No quieres perder a una persona pero tampoco haces lo propio para poder solucionar las diferencias. Reflexiona y trabaja en esa inflexibilidad que tantos problemas ha generado.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

No pierdas el ánimo, se presentan eventos sociales que te acercarán a esas amistades que has dejado de frecuentar, pero la poca motivación te llevaría a un encierro que no conviene.