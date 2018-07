Horóscopo de hoy, viernes 6 de julio del 2018, gracias a Jhan Sandoval

Lee el horóscopo de hoy. Predicciones para este viernes 6 de julio del 2018. Lee lo que el destino tiene preparado para ti con las cartas de Jhan Sandoval. Consulta aquí cada signo zodiacal.

ARIES: Estás siendo vehemente en tus estrategias y trato con el entorno, calma tu adrenalina y evitarás errores generados por impulsos. Llega una nueva oportunidad en lo sentimental, aprovéchala.

PUEDES VER Horóscopo chino 2018: predicciones signo por signo

TAURO: Ciertos conflictos podrían llevarte a romper lazos que aún siguen siendo importantes para ti, evalúalo. Las heridas son de ambas partes, no te centres solo en tu malestar y lograrás conciliar.

GÉMINIS: Tendrás que cambiar lo que tenías en agenda para solucionar algunos asuntos domésticos que se presentarán. Estás muy vulnerable, las emociones te llevarían a dramatizar, cuidado.

CÁNCER: Traslados y mucho movimiento, será un día dinámico donde recibirás información clave para tus proyectos. Aléjate, esa persona necesita de soledad para poder entenderte y así conciliar.

LEO: Baja la guardia y sé conciliador. Si esperas que la otra parte tome iniciativa las cosas seguirán complicándose. Alguien que sabes es inestable vuelve por otra oportunidad, sé más objetivo.

VIRGO: Un tema laboral se suspende, regresarás a un momento de incertidumbre que durará muy poco. No temas en confesar los errores cometidos, seguir ocultando cosas complicaría la situación.

LIBRA: A pesar de lo tediosa de tu jornada, lograrás culminar de manera minuciosa y ordenada las labores encomendadas. La indiferencia no será la forma en que esa persona entienda tu malestar.

ESCORPIO: Conversarás con alguien que podrá asesorarte frente a un acuerdo laboral o financiero importante. Vuelve la calma a tu vida de pareja, solo evita la rutina, enciende las pasiones.

SAGITARIO: Sabes de la estrategia a seguir pero podrías entrar en dudas por los comentarios de alguien un tanto ambiguo en sus intensiones. No te paralices por la inseguridad, la atracción es mutua.

CAPRICORNIO: Superas obstáculos que complicaban tu jornada. Logras la meta propuesta y recibirás reconocimiento. No sorprendas a esa persona con posturas que no son espontáneas ni naturales.

ACUARIO: No te centres en aquello que has perdido. Lamentarte no te permite ver las nuevas posibilidades laborales. No te dejes arrastrar por el recuerdo, complicas esta etapa de recuperación.

PISCIS: Recibes compensaciones financieras que te permitirán saldar algunas deudas que tenías pendiente. Llega a tus manos un presente de parte de alguien que tiene interés por conquistarte.