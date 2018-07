Horóscopo de hoy, martes 3 de julio del 2018, según Jhan Sandoval

Horóscopo de hoy. Revisa las predicciones para hoy, martes 3 de julio del 2018, a cargo del tarosita peruano Jhan Sandoval. Consulta aquí lo que dice cada signo zodiacal.

Aries: 21 mar. 20 abr.

Evita tomar importancia a comentarios negativos de personas que pretenden perjudicarte. Sentirás cierta nostalgia por tu actual situación sentimental, a pesar de las opciones que se presentan.

Tauro: 21 abr. 21 may.

Algunas transacciones económicas podrían complicarse debido a malos manejos. Ten cuidado. Tendrás que evaluar la continuidad de tu relación. Es importante que empieces a sanar tus emociones.

Géminis: 22 may. 21 jun.

Recibes una mejora de tipo material que te dará la tranquilidad que necesitabas. Pensarás en invertir. Cuidado con tomar decisiones de mayor compromiso debido a la pasión y no a la razón.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Tendrás que convencer a algún superior sobre tu capacidad de liderazgo. Evita tus temores. Esa persona seguirá expresando mensajes contradictorios. Es momento de tomar decisiones.

Leo: 23 jul. 23 ago.

Tu esfuerzo comienza a generar buenos resultados. Un superior comentará tu buen desempeño. Sigues más interesado en otros asuntos que en lo emocional. Tu tendencia será a evadir.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Evita que los diferentes puntos de vista con el entorno terminen en confrontaciones que no te convienen. Esa persona podría exigirte condiciones que aún no deseas brindar. Sé transparente.

Libra: 24 set. 23 oct.

Tus finanzas podrían experimentar un cambio repentino. Tendrás que aprovechar las nuevas circunstancias. Esa persona te estaría involucrando en una situación inestable.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Es importante que actúes de manera racional y dejando a un lado las emociones para evitar conflictos laborales. Esa persona empezará a mostrar el lado que no conocías. Analiza sus actitudes.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Recibes noticias con respecto a tus proyectos laborales. Tendrás plazos que cumplir. Los mensajes de esa persona te harían replantear la decisión que tomaste.

Capricornio: 22 di. 20 en.

Alguna amistad te facilitará un contacto que podría servir para tus planes profesionales. La reconciliación con esa persona te permitirá pensar en asumir un mayor compromiso.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

Una llamada te devolverá el entusiasmo en algunos proyectos que habías dejado. Asumirás el reto. Luego de evaluar la continuidad de la relación, decidirás esta vez volver a confiar.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Algo no ha funcionado como esperabas y es momento de cerrar esa etapa. No dejes pasar las nuevas oportunidades. Superarás esa historia amorosa más rápido de lo que imaginas. No lo dudes.