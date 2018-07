Lee el horóscopo de hoy, lunes 2 de julio del 2018, gracias a Jhan Sandoval

Astrología. Lee lo que te tiene preparado el destino con el horóscopo de hoy, lunes 2 de julio del 2018, a través de las cartas de Jhan Sandoval. Consulta cada uno de los signos zodiacales aquí.

PUEDES VER Horóscopo chino 2018: predicciones signo por signo

Aries: 21 mar. 20 abr.

Tendrás que buscar la manera de unificar a tu entorno laboral. La soberbia no es el mejor camino. A pesar de las expectativas que alguien te cause, es posible que no te decidas a dar el primer paso.

Tauro: 21 abr. 21 may.

Sentirás que tus esfuerzos no son reconocidos y buscarás la manera de realizar algo que te satisfaga. Es posible que esa persona se sienta demasiado segura de tu interés. Cambia de actitud.

Géminis: 22 may. 21 jun.

Sentirás mucha inestabilidad a nivel laboral y es mejor que tomes tus prevenciones por lo que suceda. Alguien se comunica después de un alejamiento y no sabrás cómo reaccionar.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Estarías pensando en cambios radicales a nivel profesional. Es importante que los planifiques bien. Te sentirás poco interesado en retomar esa historia sentimental. Es tiempo de renovación.

Leo: 23 jul. 23 ago.

Una mala asesoría te llevará a perder la colaboración de compañeros importantes. Analízalo bien. Lo mejor será ordenar tu vida sentimental antes de que se complique demasiado.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Es posible que tengas que duplicar tus actividades para alcanzar la estabilidad material que necesitas. Superar esa historia sentimental te dará la posibilidad de tener nuevas y mejores opciones.

Libra: 24 set. 23 oct.

Déjate llevar por el instinto en esta oportunidad para no caer en una situación que podría ser engañosa. Sentirás que esa persona no está siendo transparente y tomarás tus decisiones.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Evita caer en la provocación de una figura de poder. Podría traer consecuencias que no sean positivas. Responder de la misma manera que criticas dificultará que esa persona recapacite.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Una situación familiar cambiará el rumbo de lo que habías planificado. Evita pensamientos negativos. Momento para disipar las tensiones y dejar de lado los resentimientos.

Capricornio: 22 di. 20 en.

Tendrás que saber persuadir al entorno para cumplir con los objetivos que te has trazado. Sentirás nostalgia por esa persona y te costará establecer qué es lo que deseas en realidad.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

La intervención de terceros dentro de tus labores se hará más evidente. Evita comentarios. Es posible que la reconciliación con esa persona aún no llegue debido al resentimiento que existe.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Te sentirás defraudado debido al comportamiento poco leal de una figura femenina. Contrólate. No permitas que alguien del pasado pueda lastimarte con sus actitudes y comentarios.