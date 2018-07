Horóscopo de hoy, domingo 1 de julio del 2018, gracias a Jhan Sandoval

Astrología. Lee lo que te tiene preparado el destino con el horóscopo de hoy, domingo 1 de julio del 2018, a través de las cartas de Jhan Sandoval. Consulta cada uno de los signos zodiacales aquí.

PUEDES VER Horóscopo chino 2018: predicciones signo por signo

Aries: 21 mar. 20 abr.

Algunas tensiones en el entorno familiar te llevarían a tomar participación. Buscarás encontrar un término justo para las exigencias de los que te rodean. Evita decir cosas que puedas lamentar.

Tauro: 21 abr. 21 may.

Es posible que las actitudes de esa persona te lleven al desconcierto. Aunque dudes cómo reaccionar frente a eso, tu tendencia será a mostrarte de manera defensiva. Entenderá tu reacción.

Géminis: 22 may. 21 jun.

Te estaría costando más de la cuenta demostrar tus sentimientos a esa persona. No especules con situaciones que no has comprobado. Después de las dudas decidirás dar el primer paso.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Es importante que recargues tus energías luego de estos días de tanto desgaste mental. Buscarás un momento en soledad para hacer frente a tus emociones y los nuevos planes a futuro.

Leo: 23 jul. 23 ago.

Surgirán algunas presiones del entorno más cercano que tendrás que resolver. Evita mostrarte de manera intolerante. La paciencia te permitirá concluir un día en armonía con todos.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Una comunicación con alguien del pasado te hará dudar de tus emociones. A pesar de tus temores, te dejarás llevar por el momento romántico sin medir las consecuencias. Disfrutarás de la sensualidad.

Libra: 24 set. 23 oct.

Una reunión íntima con amigos y personas cercanas te haría revalorar los vínculos que tienes. Es posible que recibas noticias de alguien del pasado y decidas buscar contacto nuevamente.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Es posible que la ilusión que te generó esa persona se haya visto deteriorada debido a las constantes promesas que realizó. A pesar de no haber cortado el vínculo te sentirás menos interesado.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Un cambio de actitud será positivo para ti. Lograrás superar algunas de las emociones del pasado para dar mayor importancia a esa persona que busca acercarse a ti. Una cita será muy productiva.

Capricornio: 22 di. 20 en.

Si no resuelves esas limitaciones que han impedido la atención que exige tu pareja, es muy probable que termines por alejarla. Valorarás la estabilidad que te brinda y decidirás luchar.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

Desearás realizar alguna actividad que tenías pensada, pero alguien podría impedirte que lo concretes a pesar de tu entusiasmo. Tendrás que adaptarte a las nuevas condiciones que se presenten.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Buscarás tener mayor estabilidad en tu vida sentimental. Es posible que esta nueva decisión aleje a una persona que creías segura. Evita lamentarte por el resultado de tus propias acciones.