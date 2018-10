Horóscopo de hoy, martes 5 de junio del 2018, por el tarotista Jhan Sandoval

Lee nuestro Horóscopo de hoy. Entérate de lo que te depara el destino en amor, salud y dinero con el horóscopo de este martes 5 de junio del 2018, gracias a las cartas del tarotista peruano Jhan Sandoval.

Aries: 21 mar. 20 abr.

Celebrarás por un contrato que te dé excelentes resultados en tu vida profesional. Mejoras en el hogar. Obtienes un buen entendimiento con tu pareja y eso te hará buscar mayor compromiso.

Tauro: 21 abr. 21 may.

Se presentan reuniones o encuentros que agrupen más personas o equipos para concretar labores. Te sentirás en medio de más de una posibilidad a nivel sentimental y tendrás que decidir.

Géminis: 22 may. 21 jun.

Conseguirás buenos resultados en tus labores. Tendrás el respaldo de alguien conocedor. A pesar de tus resistencias, esa persona regresará nuevamente a tu vida y te ilusionarás.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Recibes ayuda para lograr solucionar algo que no está bien en tu vida. Es tiempo de resolver los pendientes. Buscarás ser más equitativo con tu pareja para dispersar las tensiones que han tenido.

Leo: 23 jul. 23 ago.

No te dejes abrumar por un problema que tiene fácil solución. Busca al apoyo que sea necesario. Esa persona no tendrá la misma actitud contigo, y aunque no te guste, tendrás que resolverlo.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Evita enfrentamientos con una figura de poder que esté observando tu desempeño. Sé prudente. Esa persona no se animará a buscar la reconciliación debido a tu actitud defensiva. Cuida tus palabras.

Libra: 24 set. 23 oct.

Esa respuesta que vienes esperando se dilatará un poco más en llegar. Lo mejor será saber esperar. Te tomarás un tiempo para poner en orden tus emociones luego de las actitudes de esa persona.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Buscarás mantener los buenos resultados que has venido obteniendo en el campo laboral. Es tiempo de tomar ciertas iniciativas y nuevas actitudes, si deseas renovar tu vida sentimental.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Recibes una noticia que cambiará las cosas para mejor. Tendrás que responder con prontitud. Tu deseo será renovar tu relación de pareja.

Capricornio: 22 di. 20 en.

Es importante que conserves la humildad frente a los que han podido competir contigo últimamente. Una tentación podría poner en peligro la estabilidad que has logrado con tu pareja.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

Mejoras económicas llegan de manera inesperada. Tendrás que saber administrar tus recursos. Decidirás devolver a esa persona las actitudes que te han venido afectando últimamente.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Logras algo importante que te hará concretar un plan que dabas por descartado. No descuides los plazos. Esa persona necesita también expresar lo que siente y es posible que no lo permitas.