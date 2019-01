¿Sabías que los viajes traen más felicidad que los bienes materiales?

Hace algún tiempo se reveló que los viajes podrían traer mucho más felicidad que los hijos, pero ahora, un estudio científico demostró que las salidas a otros países también produciría mucha más alegría que los bienes materiales.

No es algo complicado saber que cuando nos compramos ropa o algún accesorio, la felicidad es solo por un instante, pero después de algunos días, esa felicidad desaparece por completo.

Investigadores de la Universidad de Cornell comprobaron que las emociones recibidas durante los viajes quedarán en los recuerdos de las personas para toda su vida. Sin embargo, cuando compramos algún objeto, solo tenemos alegrías por algunos momentos.

Las emociones y experiencias que se desarrollan durante los viajes activan hormonas de felicidad durante mucho más tiempo.

Cuando visitamos diferentes eventos en un viaje, logramos obtener distintas habilidades como experiencias nuevas, toda esta felicidad queda para todos nosotros.

Un auto o un dispositivo electrónico con el tiempo, se transforma en una costumbre, pero el recuerdo de los viajes serán la fuente de la verdadera alegría que quedará con nosotros para siempre.

Entonces, viaja todo lo que puedas. No lo pienses dos veces, ahorra y dile a tu mejor amiga para ir a cualquier sitio que no hayan visitado. No tiene que ser al extranjero, en nuestro país existen muchos lugares hermoso por conocer.

¡A viajar por todo el Perú!