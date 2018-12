Alimentación en Navidad

18 cucharitas de azúcar

Marco Taboada, nutricionista de Essalud.

Consumir una tajada de panetón equivale a comer cuatro panes y si se le unta con mantequilla o mermelada es como si se consumieran seis panes franceses, y si esa porción de panetón se mezcla con un vaso de gaseosa sería como consumir 18 cucharitas de azúcar. Muchos no se dan cuenta de la cantidad de calorías y de grasa que están ingiriendo, por ello, es necesario tener moderación en su consumo. Es justo durante estas fechas navideñas que la mayoría de las personas tiende a subir uno o dos kilos de peso debido al consumo en exceso de ciertos productos ricos en calorías, como el panetón. Se debe saber que la OMS indica que no es necesario agregar azúcar a nuestra alimentación. El consumo excesivo de azúcar puede generar sobrepeso y obesidad no solo en niños sino también en adolescentes y adultos, y se abre una entrada a enfermedades como la hipertensión, diabetes, cáncer, entre otros.Frutas y verduras

Axel Ruiz Guillén, nutricionista del INS del Minsa.

Las cenas navideñas deben contener ensaladas y frutas en cantidades superiores a carnes y arroz para evitar problemas digestivos. La ración recomendable de carnes por plato es de 120 gramos que equivale a una rebanada o presa; acompañada de 60 gramos de arroz que equivale a cuatro cucharadas y 100 gramos de papa o media unidad. Estos alimentos deben ser acompañados por una generosa porción de ensalada de verduras equivalente al doble de la cantidad recomendada de carne, es decir, 240 gramos y una fruta. Se debe tener en cuenta que el consumo excesivo de dulces como frutas confitadas, gaseosas, pasteles, salsas, panetón y chocolate en las cenas navideñas generan que la ingesta por persona supere las 4.800 calorías, cuando al día no debería exceder las 2.200 calorías. Si a esto le añadimos la ingesta de alcohol como pisco o champán el consumo de calorías puede superar estos valores.