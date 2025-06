Según informó la Policía de Arizona esta semana, un grupo de estudiantes de quinto grado de primaria fueron arrestadas el pasado otoño en Estados Unidos luego de que se les escuchara planear el asesinato de un compañero en Arizona. De acuerdo al informe, esperaban hacer pasar el crimen como un suicidio.

Las cuatro menores, de 10 y 11 años, pertenecen a la Escuela Tradicional Legacy en Surprise y fueron arrestadas por cargos de amenaza y alteración del orden público. Cuando la prensa intentó comunicarse con los padres de familia para solicitar comentarios al respecto, no hubo respuesta.

Padre alertó a las autoridades sobre el plan

Según el informe policial, un padre de familia alertó a la escuela sobre este grupo en octubre de 2024, después de que su hijo escuchara la planificación. Luego, la institución llamó tanto a estudiantes como a sus padres para aclarar la situación, y se descubrió que, durante un almuerzo el 1 de octubre, conversaron sobre cómo "eliminarlo".

Después de lograr su cometido, dejarían una nota simulando un suicidio, y usarían guantes para no dejar huellas. Durante las investigaciones, una de las estudiantes dijo que escuchó al grupo y se acercó, pensando que bromeaban. Sin embargo, cuando se dio cuenta de la seriedad con la que hablaban, decidió alejarse.

Una segunda estudiante indicó que solo participó de la conversación porque no quería que pensaran que era "rara y que no quería hacerlo", pero que en realidad no quería participar. Asimismo, otra de las menores indicó haber pensado que sus compañeras bromeaban, pero cuando le asignaron hacer de guardia vio que "hablaban en serio".

¿Qué pasó después de que atraparon al grupo?

Luego de que la Escuela Tradicional Legacy en Surprise tomara medidas sobre la planificación del asesinato a un menor por parte de cuatro estudiantes, tres personas de este grupo mostraron arrepentimiento. Sin embargo, un cuarto miembro solo "sonreía, reía y justificaba sus acciones", indicó la Policía.

En un comunicado, la escuela indicó que "debido a las leyes federales de privacidad estudiantil, no podemos hablar sobre asuntos disciplinarios individuales de estudiantes": sin embargo, según el código de conducta de la institución, este comportamiento es motivo de expulsión.

Asimismo, la madre del afectado habría pedido a la Policía "colaborar en el procesamiento" de este grupo de estudiantes que presuntamente conspiraron para asesinar a su hijo, según indica el informe.