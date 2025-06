Dos ciclistas gravemente heridos tras ser cortados por la cuerda de una cometa en el puente Marine Parkway de Nueva York

Un incidente sorpresivo y peligroso tuvo lugar el domingo 1 de junio en el puente Marine Parkway, en la bahía de Jamaica, Nueva York, en Estados Unidos, cuando dos ciclistas fueron cortados por una cuerda de cometa suspendida sobre el carril bici. La colisión ocurrió alrededor de las 17:20 horas y dejó a ambos ciclistas con heridas graves.

Jennifer Noble, de 36 años, y un hombre de 40 años, fueron sorprendidos por la cuerda, que se encontraba tensa y casi invisible. Como consecuencia, Noble sufrió cortes en los dedos y la frente, mientras que su compañero presentó una grave herida en la garganta. Este incidente ha generado preocupación entre los ciclistas locales, quienes exigen una mayor regulación sobre el uso de cometas en espacios públicos. La Policía y los servicio de emergencia trasladaron a ambos ciclistas a un hospital en Coney Island, donde recibieron atención.

Cuerda de cometa provocó graves heridas a los dos ciclistas

Jennifer Noble, residente de Crown Heights, relató que el grupo de ciclistas se dirigía hacia el norte por el carril bici del puente después de un día en la playa de Jacob Riis Park. En su relato, describió cómo notó una cometa volando erráticamente cerca del puente, pero nunca imaginó que la cuerda se interpondría en su camino. Según Noble, al pasar, la cuerda tensada repentinamente la golpeó en los dedos y la frente antes de que la alcanzara con el casco. "Lo atrapé con la mano. Intenté evitar que se moviera, pero me cortó los dedos y luego la frente, y luego me golpeó en el casco. Salí disparada hacia atrás, me pasó por encima y lo golpeó a él", explicó la mujer sobre el suceso.

El hombre de 40 años, cuyo nombre no ha sido revelado, fue rápidamente llevado a la unidad de cuidados intensivos, y su recuperación aún está en proceso. La familia de la víctima ha creado una página de GoFundMe para recaudar fondos y cubrir los gastos médicos y las posibles cirugías. Afortunadamente, el grupo de ciclistas, junto con otros transeúntes, aplicó presión sobre las heridas de los afectados hasta la llegada de los paramédicos, lo que pudo haber evitado consecuencias aún más graves.

Uso de cometas genera preocupación en comunidad ciclista

El uso de cometas en espacios públicos y especialmente en puentes con carriles para bicicletas ha despertado la preocupación de la comunidad ciclista. En el caso de este incidente, la cuerda de la cometa, que Noble describió como "el cordón de una cometa de pelea", parece ser un peligro latente para los ciclistas y transeúntes en zonas de alta concurrencia. Este tipo de cometas, utilizadas en combates donde los participantes intentan cortar las cuerdas de los oponentes, a menudo están recubiertas con materiales abrasivos como el vidrio, lo que aumenta el riesgo de lesiones graves.

La Policía de Nueva York ha confirmado que está investigando el incidente, pero hasta el momento no ha realizado arrestos ni identificado a los responsables de la cuerda de la cometa. Además, no se han presentado cargos formales. Las autoridades locales aún no se han pronunciado sobre la posible implementación de nuevas normativas que regulen el uso de cometas en el área.

Este trágico suceso pone de relieve la importancia de la seguridad pública y la regulación de actividades que, aunque inofensivas en principio, pueden representar un peligro para quienes las practican. "Si parte de las peleas de cometas es que una de ellas se corte y salga volando, no veo cómo hacerlo de forma segura", concluyó Noble.

