¿Nueva York o Los Ángeles? La gran diferencia que descubrió una novelista cuando se mudó a California: "Sentía que era hora de un cambio"

“En mi experiencia, beber alcohol en Los Ángeles no parece ser tan popular como lo era en Nueva York”, menciona Amanda Pellegrino. Foto: AMG.

La joven escritora Amanda Pellegrino, nació en Queens bajo el cálido resguardo de un vecindario neoyorquino, para una columna de Business Insider comentó: “Crecí en Queens y, tras cuatro años en Washington D. C. para la universidad, me mudé a Manhattan, pensé que viviría allí el resto de mi vida”. En los planes de Pellegrino jamás estuvo salir de la Gran Manzana, ahora radica en Los Ángeles y ha encontrado diferencias abismales entre ambas ciudades.

Nueva York es mundialmente conocida por su enormes rascacielos, escenarios que nos rememoran a legendarios filmes y de albergar a personas de todas partes el mundo, un ambiente que conocía muy bien Amanda, quién experimentó una necesidad inexplicable de cambiar de aires: “No conducía, me encantaba caminar a todas partes y creía que no podría vivir sin un supermercado, un salón de uñas, una tintorería, una heladería y un bar frente a mi puerta. Luego, hice las maletas y me mudé a Los Ángeles. Sentía que era hora de un cambio”.

La diferencia más grande entre Nueva York y California: los bares y los autos

Pellegrino siempre supo que la diferencias entre ambas ciudades era muchas, pero nunca lo pudo comprobar hasta que lo vivió en carne propia. Lo primero que llamó su atención fue la manera en como las personas de la Costa Oeste se enfocaban en cuidar y preservar sus autos: “La gente de aquí trata sus coches como si fueran accesorios grandes y caros. Parece normal invertir mucho tiempo y dinero lavando y cuidando vehículos”. Para una persona que se había criado toda su vida en un ambiente más frenético y dinámico como Nueva York en la que se suele utilizar taxis para movilizarse y los autos son utilizados para escaparse de la ciudad los fines de semana, esto significó un cambio gigantesco.

Los fines de semana era común que Amanda quedará con sus amigos para realizar un "tour" por diversos bares de la localidad, si bien no recorrían todos los bares, quedaban entre todos en reunirse en una zona y empezar su recorrido, cuando llegó a Los Ángeles se encontró con un ambiente nocturno totalmente diferente: “He descubierto que es muy probable que tú o alguien de tu grupo de amigos conduzca a casa desde el bar, así que beberán menos alcohol o se limitarán a los tragos sin alcohol”, reflexionó Pellegrino cuando recordaba que en La Gran Manzana, las personas suelen utilizar más el transporte público y beber sin control.

"En Los Ángeles encontré un mayor balance entre el trabajo y mi vida"

En la Costa Oeste donde ahora reside Amanda logró contemplar que las personas suelen apreciar más los momentos que les generan mayor calma y actividades al aire libe que le permite sentirse en conexión y relacionarse con otras personas. La cultura entre separar la vida laboral de la profesional es más marcada en esta ciudad, así reflexiona Pellegrino: “Estar ocupado puede traducirse en parecer importante en Nueva York, yo fui esa chica con su computadora en el bar un viernes por la noche”.

"Un poco de lluvia o viento no los detiene", menciona la novelista al mencionar que los neoyorquinos no suelen preocuparse por los cambios repentinos, estando preparados para cualquier cambio imprevisto; a comparación de los angelinos que se encuentran acostumbrados a un "clima perfecto" y un pequeño cambio del mismo suele arruinarles el día.