Fallece Laura Weinstein, una de las principales defensoras LGTBI+ en Colombia

Laura Weinstein, una de la principales defensoras de la comunidad trans y población LGTBI+ en Colombia, falleció este sábado 2 de enero en Bogotá por complicaciones respiratorias, según informó la organización que dirigió desde el 2010, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT).

“Gracias por cada momento que nos permitiste construir en colectivo, por tus enseñanzas y por todo tu apoyo incondicional”, comunicó GAAT en su cuenta de Twitter.

Laura Weinstein, quien era reconocida por la defensa de los derechos de las personas trans en su país, impulsó durante su vida diversas iniciativas como el protocolo de voto para esta población, así como la norma que facilitó los trámites en el registro civil a las personas transgénero.

Además, en el 2018, fue una figura importante para la aprobación de la política pública LGTBI en su país durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Una medida que a la fecha aún no está implementada por la administración del actual presidente de Colombia, Iván Duque.

De igual manera, la activista rechazó en todo momento los transfeminicidios y apoyó a que las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual tuvieran mejores condiciones de vida.

Laura Weinstein, quien tenía como segundo nombre Frida en homenaje a su abuela que la defendió tal como era, indicó en una entrevista a El Espectador que el amor, tenacidad y firmeza por los derechos humanos fue una constante en su vida.

“A mí me sacaron a empujones del clóset. No tuve tiempo de pensar cómo expresarlo, pero sí creo era una verdad a voces, pero que nadie se atrevía a preguntar. Considero que es un insulto que no reconozcan mi identidad”, manifestó la activista en una entrevista a El Espectador.

Tras su muerte, líderes, defensores de los derechos humanos y organizaciones afines al movimiento compartieron su pésame a través de las redes sociales. Colombia Diversa, ONU Derechos Humanos Colombia y la Secretaría de la Mujer de Bogotá lamentaron su fallecimiento y recordaron su innegable lucha a favor de las personas trans.

Días atrás, el 31 de diciembre, la activista había expresado a través de su cuenta de Twitter que había sido hospitalizada por presentar dificultades respiratorias, aparentemente por la COVID-19. En su mensaje también indicó que se encontraba a la espera de los resultados de la prueba del SARS-Cov-2.