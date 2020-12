Discriminación a comunidad peruana LGBTQ provoca fuga de talentos, según estudio

Un estudio reveló que peruanos y peruanas LGBTQ+ que migraron del país consideraron la discriminación contra esta comunidad como una influencia para emprender su viaje. Las lesbianas, gays y bisexuales calificaron de importante o muy importante esta razón en un 74%; mientras que las personas trans y de género no binario encuestadas lo manifestaron en un 82%.

La investigación “Migración internacional calificada de peruanas/os LGTBQ+. Discriminación y fuga de talentos”, realizada por Más Igualdad y el despacho del congresista Alberto de Belaúnde, reveló que del total de personas encuestas, 6 de cada 10 reportaron haber enfrentado alguna situación de discriminación por su orientación sexual o identidad de género en el país .

Uno de cada tres participantes (34%) indicó que el poder acceder a derechos no reconocidos fue una de las razones directas de su emigración. Aunque, cabe mencionar, la búsqueda de mejores oportunidades profesionales o académicas ocupó los primeros lugares de motivos para emprender su viaje.

Asimismo, otro dato a considerar es que solo 1 de cada 10 encuestados señaló evidenciar su identidad de género u orientación sexual en Perú. Todo lo contrario fue en el país de residencia, ya que 9 de cada 10 sí visibilizó este aspecto de su vida.

Según la investigación, ello se puede explicar porque en los principales países de destinos de los participantes existen mayores leyes y medidas de protección y reconocimiento de los derechos de esta población.

Por ello, entre las recomendaciones que da el estudio es seguir impulsando normas para proteger a las personas LGBTQ+ en el país, como el Proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario, el Proyecto de Ley que establece la Unión Civil, el Proyecto de Ley de Identidad de Género, entre otras.

Fuga de talentos

La investigación mostró que la mayoría de peruanas y peruanos LGB migrantes tienen estudios superiores completos (70,4%) y estudios de postgrado (40%). En el caso de las personas trans y de género no binario, un 24% refirió tener educación universitaria completa y un 20% accedió a estudios de postgrado.

Sin embargo, muchos de ellos y ellas no tienen las intenciones de retornar a Perú. De las lesbianas, gays y bisexuales encuestadas, el 76% no tiene intenciones de retornar ; mientras que, en la población trans y las personas de género no binario, el 63% asegura que no quiere regresar al país .

El estudio sistematizó la información de 761 peruanos y peruanas LGBTQ+ residentes en el exterior y fue de tipo aleatorio accidental. Los resultados de la investigación no son datos generalizables. Sin embargo, como destaca el informe, estos sirven como una primera aproximación a la problemática ante la ausencia de datos.

La presentación oficial de la investigación se realizó el pasado 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, y estuvo a cargo del congresista Alberto de Belaúnde.