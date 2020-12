Victoria Volkova, la primera latina trans en ser portada de la revista Playboy

La modelo, maquilladora e influencer, Victoria Volkova, es la primera mujer trans latinoamericana en ser la portada de la revista Playboy en una edición dedicada al colectivo LGTBIQ+ de la región. Un hecho que ha sido cuestionado por algunas personas y celebrado por otras.

Volkova, quien lucha por los derechos de las mujeres transgénero en diversos colectivos LGTBIQ+ en México, indicó que con esta portada busca celebrar la diversidad de las mujeres.

“A las mujeres transgénero se nos suele ver como un disfraz, como personas que estamos enfermas. Esta portada (noviembre-diciembre 2020) pretende reafirmar que somos sexies, sensuales y dignas de deseo. Es una invitación a adueñarnos de nuestro propio cuerpo, de nuestra narrativa, y a no dejar que nadie determine si podemos o no ser la fantasía de alguien ”, explicó a ICON de El País.

Contra el machismo y sexismo

La modelo mexicana también se refirió a lo polémico que puede ser su aparición en una revista que sexualiza y cosifica a la población femenina. Sin embargo, Volkova no dudó en comentar que su reconocimiento como mujer trans permite revaluar lo tradicionalmente aceptado por la sociedad.

“Muchas feministas me han dicho que dudan de que esta portada nos ayude a empoderarnos. Muchas otras personas me han comentado que esto, lejos de ser un paso hacia adelante, es retroceder en la lucha. Sin embargo, yo no me hago responsable de lo que Playboy haya hecho en el pasado. Solo puedo aprovechar esta oportunidad que tardó más de dos años en concretarse para dar un mensaje que no hubiese tenido la misma repercusión si no se hubiese mostrado en este medio: tradicional, blanco y heteronormativo. Se lanza este mensaje: ‘ Mira, Playboy, así se deberían de hacer las cosas en realidad y así se muestra la diversidad de bellezas ’”, explicó la modelo.

Mujeres trans en Playboy

La aparición de Volkova no es la primera. En 1981, la actriz y modelo estadounidense Caroline ‘Tusa’ Cossey se convertiría en la primera mujer transgénero en ser portada de la revista. A diferencia del caso actual, ella no había revelado su cambio de identidad. Un hecho que no fue recordado por Playboy, ya que en 2017, la modelo francesa Inés Rau sería presentada como la primera mujer trans en aparecer en las páginas y portada del magacín.

Un año después, en 2018, la modelo alemana Giuliana Farfalla sería la segunda mujer trans europea en ser fotografiada para Playboy.

Contra los prejuicios

México es el segundo país del mundo con la tasa más alta de transfeminicidios, solo por detrás de Brasil. Según un informe de Letra S, entre 2013 y 2018 se contabilizaron 473 crímenes de odio contra la población LGTBIQ+, de los cuales 261 eran mujeres transgénero.