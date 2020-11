Bachelet: Si no hubiera sido ministra de Defensa, no habría sido presidenta

Durante un foro internacional sobre mujeres en la política, la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, recordó las diversas trabas que afronta la población femenina que desea incursionar en la política.

Desde su propia experiencia, reveló que al inicio tuvo “grandes dificultades” en ese espacio. “Más que de discutir mis ideas se preocupaban de cómo me vestía, de si el zapato se me quedaba enterrado en no sé dónde, de si se soltaba alguna cosa del chaleco”, acotó.

Asimismo, reconoció que si nunca hubiera estado en el ojo público de la población chilena, jamás hubiera podido ser considerada por su partido como una candidata presidencial, pese a su larga trayectoria.

“Probablemente, si yo no hubiera sido ministra de Defensa jamás hubiera estado en la retina de la población chilena para ser una candidata a la Presidencia; y si no hubiera estado en la retina de la población chilena, jamás mi partido me hubiera llevado como candidata a la Presidencia, siendo yo miembro del Comité Central, de la comisión política de mi partido, teniendo una larga historia política”, narró.

Recuerda que en su partido siempre manifestaba su incomodidad cuando las féminas solo hablaban de “temas de mujeres”. “Cuando estábamos en reuniones de mujeres, yo les decía ‘ustedes tienen que hablar de economía, relaciones internacionales, de Defensa, porque si no es ‘ah, una vez más mujer hablando de temas de mujeres’’”, relató.

Cabe recordar que Michelle Bachelet fue la primera mujer en Latinoamérica en liderar un Ministerio de Defensa. Ahora, la abogada peruana Nuria Esparch es la segunda en la región en asumir este cargo y la primera en Perú.

Michelle Bachelet: “Es clave que haya más mujeres en la política”

La exmandataria de Chile alentó a las mujeres a desempeñar cargos en la política y la necesidad de acabar con las barreras estructurales que siguen dificultando la igualdad de género en este campo.

“Las mujeres tienen la misma capacidad para hacer decisiones rápidas y difíciles”, subrayó durante el evento. Además, puso sobre la mesa un dato reciente: “de los 12 países mejor evaluados durante el primer ciclo de la COVID-19, siete eran dirigidos por mujeres”.