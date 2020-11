Feministas vuelven a tomar las calles contra abuso policial en Cancún

Este domingo, colectivos feministas salieron a las calles de Cancún (México) como respuesta a la brutal represión policial que sufrieron el pasado 9 de noviembre, cuando protestaban contra los recientes feminicidios.

Desde las 2.00 p. m., las manifestantes comenzaron a congregarse en el Malecón de Cancún, donde también se unieron familias y víctimas de la delincuencia. Al frente de la marcha fue Ingrid Estephanie Vázquez Arias, desaparecida el 15 de diciembre de 2018.

“Hasta la fecha no hemos sabido nada. No nos han dado soluciones. No nos han dado avances del caso. En sí, no nos han dicho absolutamente nada sobre su paradero. No nos han solucionado absolutamente nada”, denunció la madre de Ingrid, una de las tantas mujeres que aún se encuentran desaparecidas en México.

Hombres encapuchados

Según el diario Novedades de Quintana Roo, llamó la atención la presencia de hombres encapuchados en los primeros minutos de la protesta pacífica, quienes fueron principalmente los que hicieron los destrozos en las calles . Juntos reclamaban justicia por el alto índice de feminicidios y violencia contra las mujeres: “Quintana Roo feminicida”, “¡Ni una más!”, “Justicia para Alexis” y “Justicia para Ingrid”.

Luego, las y los manifestantes se dirigieron a la sede del municipio, donde grafitearon sus consignas. Hasta las 7.30 p. m., los agentes policiales no reprimieron la protesta, pero después de los desmanes resultaron seis heridos .