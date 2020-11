Recientemente, la Comisión Europea, con sede en Bruselas (Bélgica), lanzó una ofensiva para defender los derechos de las personas LGTBI+ en Polonia y Hungría, países con líderes ultraconservadores que están experimentando un real retroceso.

Por el momento, se seguirá privando de fondos a las regiones que discriminen a esta comunidad que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Además, la estrategia apunta a reforzar la seguridad de la población LGTBI+ con la inclusión de delitos de odio en el artículo 83 del Tratado de Lisboa.

“La estrategia pide a aquellos países que no tienen planes LGTBIQ+ adoptados, que lo hagan, abordando sus necesidades de igualdad desde dentro del país”, recalcó la comisaria de Igualdad de la Unión Europea, Helena Dalli.

A su vez, Vera Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia, recordó que la orientación sexual no es una “ideología”, tal y como lo afirmaron los municipios polacos para lanzar iniciativas como “zonas libre de personas LGTBI”.

“Lo que somos no es ideología. Es biología, naturaleza, ciencia”, sentenció. De no respetarlo, indicó Dalli, va en contra del artículo 2 de la Unión Europea, que dicta el respeto a los valores comunitarios, el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia y la igualdad.

Situación de las personas LGTBI+ en Europa

En las dos últimas décadas, Europa ha hecho grandes avances en cuestiones de derechos de la población LGTBI+. No obstante, los Gobiernos de Polonia y Hungría amenazan con retroceder y vulnerar a estos colectivos.

Hasta el momento, ya son 21 países que reconocen el matrimonio igualitario y 15 les permiten adoptar. “Todo el mundo debe sentirse libre de ser quien es, sin miedo ni persecuciones. De eso se trata Europa y eso es lo que defendemos”, expresó Jourová.