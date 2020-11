Una protesta por los feminicidios de tres mujeres el pasado fin de semana en Cancún (México) terminó cuando la Policía reprimió a las y los manifestantes con disparos. La disolución dejó como saldo a tres personas heridas, entre ellas dos reporteros.

Unos 2.000 jóvenes estaban protestando al frente del Palacio Municipal de Cancún con arengas, quemando papeles y prendiendo fuego a maderas al frente de la puerta de ingreso del municipio.

En ese momento, los agentes policiales, con chalecos antibalas y armas largas, aparecieron repentinamente abriendo fuego a tiro limpio, lo que provocó la estampida. A pesar de ello, según diversos videos que ya circulan en redes sociales, los efectivos persiguieron y detuvieron a quienes los grababan.

“Lo acontecido en Palacio Municipal de Benito Juárez es en todos sentidos inaceptable”, sentenció Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, en Twitter.

La Policía utilizó balas de alto calibre para reprimir la protesta. Foto: EFE.

“Estoy ordenando una investigación interna y poniendo a disposición de la Fiscalía del estado toda la información para que haga lo propio. Con transparencia estaremos informando el resultado”, agregó.

Periodistas agredidos

El País informó que diversos periodistas reportaron haber sido agredidos por la Policía y se les arrebató sus celulares y cámaras. “Cuando empezaron los balazos la Policía tenía bloqueados los dos principales accesos a la plaza para no dejarnos marchar”, narró Alex Castro, hombre de prensa del diario Novedades.

Asimismo, la fotoperiodista Paola Chiomante dijo que la Policía “estaba muy enojada y actuó con una violencia desproporcionada” y recordó cómo oyó a los agentes gritar “ahora si van a valer madres las pinches mujeres”.

Pronunciamiento de AMLO sobre represión policial en Cancún

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió investigar la dispersión a balazos durante la protesta feminista en Cancún, con el objetivo de castigar a los responsables.

“No se debe utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos. No a la represión, es lo que podemos decir, y que en efecto se haga la investigación”, enfatizó.