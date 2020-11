Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2020, en Argentina se cometieron 255 feminicidios, según datos reportados por el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven.

Otra información alarmante refirió que, desde el inicio de la cuarentena el 20 de marzo de 2020, 174 mujeres fueron asesinadas por razones de género. Una problemática que se agravó durante el estado de emergencia, ya que muchas se vieron obligadas a convivir bajo el mismo techo con el que sería su asesino.

El mes más violento correspondió a enero en el que se perpetraron 34 feminicidios, seguido de abril (30) y octubre (29).

Feminicidios por mes desde enero hasta octubre de 2020. Fuente: Observatorio Ahora que sí nos ven.

Perfil de las víctimas

En el 64,4% de los casos, el feminicida fue identificado como la pareja o expareja de la víctima. En tanto, los hogares de estas se mantuvieron como los lugares más inseguros, puesto que el 64,7% del total ocurrió en la vivienda.

En cuanto a la edad, la mayoría de las mujeres tenía entre 21 a 40 años (123 casos), seguido por quienes tenían entre 41 a 60 años (57 casos). De acuerdo a las cifras reportadas, las niñas también se convirtieron en víctimas de feminicidio, ya que 18 menores de 12 años fueron asesinadas.

Grupo etario de las víctimas de feminicidios en 2020. Fuente: Observatorio Ahora que sí nos ven

Asimismo, debido a estos crímenes, 218 niñas, niños y adolescentes quedaron en la orfandad.

Desidia de las autoridades

De las 255 víctimas de feminicidio, 44 habían realizado al menos una denuncia y 16 tenían medidas judiciales. De este modo quedó demostrado que las autoridades continúan sin concretar acciones para erradicar este problema social.

Por ello, el Observatorio exigió que se tomen “medidas de protección adecuadas con celeridad para que no se repitan situaciones como las que ocurrieron en Jujuy y en Tucumán en las que la Policía no tomó las denuncias a los familiares y no buscó a las mujeres y niñas que se encontraban desaparecidas”.