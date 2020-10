La española Beatriz Luengo es la protagonista de un reciente éxito musical que se ha hecho viral en redes sociales. La artista grabó su versión de Hawai en la que reivindica el empoderamiento femenino, para así dar una respuesta a la letra de la canción de Maluma.

“No se trata de una guerra de sexos, ni de un ataque a Maluma, es simplemente una versión desde el punto de vista de la mujer”, explica a EFE la cantante, cuyo video tiene hasta el momento más de 25 millones de reproducciones en Instagram.

En el tema, la artista canta: “A mí nadie me compra por pagarme una cuenta... Tendrás que amar mejor porque ser guapo no alimenta... Perdón si llegaste a creer que yo te iba a pertenecer. No, no. Yo nunca fui tuya bebé”.

Una de las principales satisfacciones que se ha llevado Beatriz Luengo con su tema es que ha llegado por igual al público femenino y masculino.

“Lo que más ilusión me ha hecho es que de las 150.000 historias que me han compartido, según la estadística de mi Instagram, 50% han sido hombres y un 50% mujeres. Me emociona saber que esto es una lucha de todos y que ante un mensaje así, nos hacemos cargo o lo compartimos y eso me emociona, que todos seamos de la igualdad”, enfatiza.

La cantante explicó que antes de grabar la letra se comunicó con Maluma para preguntarle su opinión: “En todo momento fue muy cariñoso, le ha parecido hasta divertido la ola que se ha llenado de respuestas con mi versión. Nos lo hemos tomado como un juego”.

En una entrevista en Los 40, el artista urbano expresó su sentir por el tema de la española: "La versión de Beatriz es demasiado buena e interesante. Me gusta mucho cuando la gente le pone energía a los proyectos. Agradezco a Beatriz que haga su versión. Al final, la música es para la gente. Que haga ese tipo de cosas, se lo agradezco. Tengo que decir que quedó mejor de la mía”.

Finalmente la intérprete expresó que, a pesar de ser una fan de la música urbana, es importante tener cuidado con algunos temas: "Hay letras que hacen pensar a las niñas que el sexo es estar concentrada en dar placer únicamente al hombre y no en que los dos deberían disfrutar”.

