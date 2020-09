La Corte Superior de Justicia de Lima archivó, en enero de este año, la demanda de la asociación ALA Sin Componenda, que pretendía eliminar el Protocolo de Aborto Terapéutico aprobado en 2014 por el Ministerio de Salud (Minsa).

Luego de seis años, el proceso legal llegó a su fin, según informó Wayka. “La parte demandante no ha presentado ningún recurso adicional ante el Tribunal Constitucional, una opción que tenían dado que es un proceso de amparo. Así, cumplido el plazo, el juzgado determinó archivar el caso”, declaró Edith Arenaza, abogada de Promsex, organización feminista que participó del litigio.

Protocolo de Aborto Terapéutico (2014)

El aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924. Debe ser aplicado cuando la salud y vida de la gestante peligran. Debido a las limitaciones para su acceso, recién en 2014, el Minsa aprobó un Protocolo de Aborto Terapéutico, que tiene por finalidad atender a mujeres que tienen un embarazo de hasta 22 semanas y que implique riesgos para ellas.

Ese mismo año, la ONG católica presentó una acción de amparo contra la Resolución Ministerial que aprobó el protocolo. El año pasado, esta quedó improcedente.

Este año, ALA Sin Componenda no presentó ningún recurso en repuesta y, por ello, el fallo fue rectificado y la demanda pasó a declararse improcedente. “Eso quiere decir que ni siquiera debió admitirse la demanda desde un inicio”, acota Arenaza.

Dos grupos católicos en contra del aborto terapéutico

ALA Sin Componenda no es la única ONG católica que emitió una querella en contra del protocolo de aborto terapéutico. También lo hizo la asociación Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro.

En 2018, el grupo integrado por miembros del colectivo fundamentalista Padres en Acción se unió a este pedido y argumentó que el aborto en todas sus formas “es un delito, porque es el homicidio del niño en su estadio de concebido. (...) Si bien el aborto terapéutico no es punible, tal hecho no significa que sea una conducta lícita o legal. (...) Constitucionalmente no se puede reglamentar una conducta ilícita o un acto ilegal”.

A inicios de este año, la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada su demanda. Entre tanto, se está a la espera de que resuelva la apelación, señaló el medio local.