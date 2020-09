“Existimos y resistimos”: la lucha de las personas bisexuales contra la bifobia e invisibilización

View this post on Instagram

#VisibilidadBisexual (Este va a ser un post largo) 💖💜💙 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Realmente me cuesta poner en palabras la indignación que siento cuando no nombran a las personas bisexuales en espacios LGBTIQ+. De hecho, es una de las razones de por qué existe este blog. Repetiré que #SoyBisexual tantas veces sea necesario para que entiendan que existimos e importamos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A lo largo de mi vida, he sido testigo del poder de la visibilidad bisexual: 1⃣ Nos permite saber que la bisexualidad existe y que no es algo malo. 2⃣ Nos permite ver la diversidad de las personas bisexuales y entender que los estigmas y estereotipos no nos definen. 3⃣ Nos hace sentir menos soles, especialmente porque aún participando en espacios LGBTIQ+ nos podemos sentir aislades. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Todo esto ayuda a combatir las problemáticas a las cuales se enfrentan las personas bisexuales. En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas declararon que “hacer visible la existencia de las personas bisexuales es un elemento clave en la erradicación de la violencia y la discriminación contra ellas”. (Link en bio) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Por ejemplo, ¿sabías que las personas bisexuales tienen mayores índices de ansiedad y depresión, a comparación de sus pares heterosexuales y homosexuales? ¿Sabías que las mujeres bisexuales tienen mayores índices de violencia doméstica y sexual a comparación de sus pares heterosexuales y lesbianas? (Link en bio para mayor información). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ La visibilidad significa mucho para nosotres porque estamos acostumbrades a ser excluides, invisiblizades y aislades. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Por eso, exigir que se nos nombre no es un capricho. NOMBRARNOS ES OBLIGATORIO. ⚠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #SoyBisexual 💖💜💙