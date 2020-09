Cada dos horas ocurre un feminicidio en Brasil, y una mujer es agredida cada dos minutos en su propia casa, según el Atlas de la Violencia 2020. Frente a las alarmantes cifras de violencia de género en América Latina, una organización brasileña creó una plataforma parecida a Netflix donde se exhibe extractos de clásicos del cine y la televisión, con el objetivo de ayudar a identificar los distintos tipos de violencia.

Se trata de 180play, una plataforma de streaming donde podrás encontrar filmes muy famosos como Titanic, Pulp fiction o Lo que el viento se llevó, así como series ganadoras como The mad men, Escándalo u Orange is the new black.

A través de escenas específicas, se ejemplifica todas las formas de violencia de género estipuladas por las leyes de Brasil: psicológica, patrimonial, moral, sexual y física.

“La información es un gran aliado para prevenir y combatir la violencia doméstica, además de ayudar a desnaturalizar las formas de violencia contra la mujer. [...] Reconocer que se encuentra en una situación de violencia es un paso importante para que las mujeres busquen ayuda y rompan el ciclo de violencia“, declaró a Efe Conceição de María Mendes, cofundadora de la Instituto Maria da Penha, organización que creó 180.play.

Importancia de identificar la violencia machista

La plataforma streaming 180play, que cuenta con el auspicio de ONU Mujeres, ha sido lanzada para conmemorar los 14 años de vigencia de la Ley María da Penha, que castiga la violencia contra las mujeres en Brasil.

De esta manera, la colectiva apuesta por brindar los medios necesarios para que las personas identifiquen cuándo se encuentran frente a un tipo de violencia de género, y que, además, sepan que cada uno de ellos es condenable.

“Sabemos que la Ley María da Penha es conocida en todo el territorio brasileño por el 100 % de las personas e incluso en regiones ribereñas del Amazonas, pero el 68% no conoce los derechos de la norma y no entiende lo que la ley puede hacer por las mujeres”, enfatiza De María.