Se estima un fuerte retroceso en los avances por la igualdad de género. Así lo ha dado a conocer el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en su informe Contra mi voluntad. En dicho informe se advierte que, debido a la pandemia por coronavirus (COVID-19), se llevarán a cabo 13 millones de matrimonios infantiles (con menores de 18 años) más a nivel mundial entre 2020 y 2030.

“El matrimonio infantil es una problemática que afecta a muchos países a nivel mundial. [...] Es considerada una práctica nociva porque atenta contra el desarrollo de niñas y adolescentes”, declara a La República Carmen Murguía, analista del Programa Adolescencia y Juventud del UNFPA Perú.

Murguía explica que, si bien en Perú el matrimonio infantil está representado en su mayoría por uniones (convivencia) a temprana edad, no es imposible pensar que la problemática pueda agravarse como consecuencia de la crisis sanitaria.

“Estas uniones y matrimonios tempranos obedecen a la pobreza y a la necesidad de salir de ello, por lo que se estima que estas uniones podrían incrementarse”, indica.

Asimismo, la experta señala que se trata de una práctica que no es llevada a cabo con total consentimiento, por lo que también es considerada como forzada. “En Perú, las mujeres no son entregadas a hombres mayores como ocurre en África, pero sí se considera que es forzado porque crea desigualdades de género, porque como no tienen otras alternativas para su proyecto de vida, terminan aceptando estos matrimonios para ayudar a la familia”, precisa.

Matrimonio infantil en Perú

Según el Censo de Población del 2017, más de 56.000 adolescentes de 12 a 17 años en el Perú se encuentran unidas (casadas y/o en convivencia), siendo las mujeres quienes se ven más afectadas (82%).

Los motivos que obligan a las menores a convivir o casarse son un embarazo adolescente no planificado, la violencia familiar y principalmente la pobreza, según lo recogido en un informe elaborado por La República.

“Las adolescentes deciden unirse porque quieren escapar de la violencia intrafamiliar que sufren en casa; sin embargo, lo que encuentran en la relación es más violencia. Incluso, si una quiere estudiar tiene que pedir permiso al marido. Entonces hay una fuerte pérdida de autonomía”, asegura Carmen Murguía.

A su vez, las consecuencias de los matrimonios infantiles son catastróficos de acuerdo a la investigación Las adolescentes peruanas en matrimonio o unión. Entre ellas figuran que se propicia un embarazo adolescente, genera el abandono escolar, continúa el ciclo de la pobreza y violencia de género.

Sin embargo, se espera que la situación mejore con el Proyecto de Ley 5871, presentado por la congresista Arlette Contreras, cuyo objetivo es erradicar el “matrimonio precoz y forzado de personas menores de 16 años”.

“Desde UNFPA tenemos una opinión favorable de esta propuesta para que el Código Civil vuelva a su estado de 2018, y así proteja a los y las adolescentes, por lo menos, hasta los 16″, apunta Murguía. Aunque, también comenta, que el escenario ideal es que sean los 18 años la edad legal para casarse.

En ese sentido, la experta hace un llamado a que el Estado apueste por la educación sexual integral, mejore las políticas públicas para proteger a los y las adolescentes y, además, se mejore el registro de los matrimonios infantiles y uniones tempranas.