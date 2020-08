Convocan a mujeres para mejorar protocolo de atención ante actos de acoso sexual en transporte

View this post on Instagram

El @mtc.oficial viene trabajando en conjunto con la sociedad civil, el protocolo de atención sobre acoso sexual en el transporte terrestre. Hoy tenemos la opción, como ciudadanes, de participar, opinar y aportar en este documento. La existencia de este protocolo es un gran avance para el libre y seguro traslado de poblaciones vulnerables, niñes y mujeres en nuestra diversidad; además de manera digital, nos permite participar de las políticas públicas. Se reciben comentarios, aportes o sugerencias al siguiente correo: normasdpntra@mtc.gob.pe O escribirnos a nosotras para enviar los aportes de manera consolidada, como mujeres y diversidades organizadas 💪 contacto@paremoselacosocallejero.com Compartimos el link del protocolo, disponible para descarga, así como la resolución: https://bit.ly/30WXQbh #ParemosElAcoso #AlFondoHayAcoso