Las relaciones tóxicas tienen consecuencias en la salud física y emocional de quienes se encuentran en ellas. Una situación que afecta tanto a hombres como a mujeres que, debido a lo normalizado de estos comportamientos en el Perú y el mundo, no siempre son capaces de identificarlas a tiempo. Celos, actitudes controladoras y desconfianza son solo algunas de las señales de que podrías formar parte de un ‘vínculo no saludable’.

En un país donde los índices de violencia contra la mujer van en aumento, resulta fundamental reconocer estos patrones de conducta y cuál es la mejor forma de evitar caer en una de estas relaciones. Por eso, La República conversó con dos especialistas que ayudan a brindar un panorama completo de esta problemática.

¿Qué es una relación tóxica?

De acuerdo a Lila Del Águila Chavez, psicóloga con más de 34 años de experiencia en EsSalud, las relaciones de pareja deben tener como base al sentimiento del amor y su objetivo principal es brindar una sensación de bienestar a cada integrante. Sin embargo, en el caso de las también conocidas como ‘relaciones no saludables’, el efecto es totalmente opuesto.

“Se vuelve tóxico cuando yo empiezo a sufrir, cuando impide mi crecimiento y cuando no saca las mejores cosas de mí. Por el contrario, me hace sentir insegura, no me brinda protección y no me hace sentir querida”, detalló.

Por su parte, Gina Chacón describió a este tipo de vínculo como “una relación de violencia”, donde son las mujeres las más afectadas. “Es fundamentalmente una relación de poder desigual. Es decir, una de las involucradas no está en condición de igualdad”, agregó la fundadora y editora de Agenda Mujeres.

¿Cómo identificar una relación tóxica?

La psicóloga recalcó que “todas las relaciones de pareja empiezan con un determinado nivel de ansiedad”. Esto puede deberse a si se verán, la ropa que te pondrás, si te escribió o no y muchas otras razones más. Pero, al hablar de relaciones tóxicas, esta sensación negativa sobrepasa las emociones positivas. A continuación, la relación con las formas de identificarlas.

- Sensación de malestar: Si esta relación te llena de tensión, irritabilidad y otras emociones de connotaciones desfavorables a tu bienestar de forma constante, es probable que el vínculo con tu pareja se haya convertido en uno tóxico.

- Interrupción de proyectos personales: Tus metas personales, sobre todo de índole laboral y académico, se detienen porque tu pareja no las considera apropiadas o simplemente no las apoya.

- Condicionalidad: El sentimiento que profesa hacia ti es de carácter condicional. Es decir, la vigencia de la relación está relacionada directamente a que tú cumplas con lo que se espera de ti.

- Sensación de inferioridad: La sana competencia es aceptable en una relación mientras esta sirva como motivación al desarrollo de la otra persona, pero no es sano que utilice sus logros para hacerte sentir menos.

Señales de alerta en una relación

La activista feminista, adicional a los puntos anteriores, dio a conocer que hay tres momentos claves para identificar una relación de violencia. Si tu pareja las aplica contigo, ha llegado el momento de consultar y pedir ayuda.

- Control: Recibes llamadas constantes y experimenta molestia cuando no respondes al momento. Además, quiere ser el centro de atención de tu vida, se molesta cuando sales con amigas y necesita saber dónde estás todo el tiempo.

- Sumisión: Es la etapa en la que inician los insultos y cuestionamientos sobre todo lo que haces. La situación escala al punto en que empieza a revisar tu celular, no deja que tomes decisiones y desea saber con quién hablas.

- Sometimiento: La persona logra apartarte de tus amistades y familia, amenaza con hacerte daño si no obedeces y, en muchas ocasiones, ocurre violencia física.

¿Cómo salir de una relación tóxica?

La principal consigna para salir de una relación tóxica es “no dejarse enganchar por el sentimiento”. Lila Del Águila Chavez recomendó tomarse un tiempo para analizar lo que ocurre en la vida de pareja y evaluar si esta cumple con las características para ser considerada un vínculo no saludable.

Una vez que tienes esto claro, corresponde sincerar esta postura contigo misma. “Cuando te das cuenta toca admitir que no te sientes contenta, que estás tensa, que te sientes permanentemente vigilada, que no eres feliz y que has abandonado tus metas”, agregó.

Ante esto, pidió que las mujeres pidan ayuda a los canales especializados y planifiquen detenidamente lo que harán para no verse perjudicadas en el futuro. “Empiezo a asumir las cosas que tengo que hacer y a ejecutar ensayos para ver cómo funcionaré yo sola”, precisó.

También resaltó que muchas de las actitudes machistas que aún rigen en el Perú son las que terminan por interiorizar y normalizar la idea de que el amor implica sufrimiento. “Si vemos que la abuela sufrió por el abuelo, si la mamá vivió lo mismo a manos del papá, entonces se espera que a una le pase lo mismo con su pareja”, acotó.

¿Cómo evitar caer en otra relación tóxica?

La activista y representante de Agenda Mujeres consideró que las mujeres deben tener en cuenta ciertas acciones para evitar caer en otra relación tóxica. A continuación, mencionamos las más importantes.

- Cuestionar el sistema: Evalúa las diversas labores que se encuentran en marcha para acabar con las relaciones de poder desiguales para las mujeres, con los estereotipos de género y muchas otras problemáticas.

- Estar alerta: Presta mucha atención al comportamiento de tu pareja y si esta busca ejercer control sobre tu vida.

- Conversar con amigas: Comparte tus experiencias con ellas y no dudes en abrirte sobre los problemas que podrías pasar en tu actual relación.

- Pedir orientación y ayuda: Si sientes que algo no va bien entre tú y tu pareja, no dudes en acudir a los canales de atención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o llamar a la línea 100.