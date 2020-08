Estudiantes lanzarán app para denunciar violencia de género en San Marcos [VIDEO]

La violencia de género en el Perú continúa creciendo, y más aún durante la pandemia por coronavirus (COVID-19). Ante esta situación, un grupo de ocho estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) viene desarrollando Trini, una app web en la que puedes denunciar si eres víctima o testigo de casos de violencia física, psicológica, sexual o económica en la casa de estudios.

En este aplicativo web, que será lanzado próximamente, encontrarás una página de inicio con los datos más relevantes del proyecto, estadísticas de los casos de violencia de género registrados en la universidad y el país, distintas vías para denunciar ante la Policía y reportarlo en la UNMSM, así como líneas de apoyo que brinda el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).

El proyecto multidisciplinario denominado “Trini por la igualdad de género” fue propuesto a fines de julio del año pasado cuando los sanmarquinos Michelle Torres, Cristina Alvarado Ortiz, Douglas Huamán Príncipe, Marco Campos, Mauricio Gastello, Zagill Gazabón, Sofía Pfennig y Miranda Rivera se conocieron durante una pasantía en la Universidad de Harvard, Estados Unidos.

“Los ocho integrantes de Trini concordamos que nos preocupaba la violencia de género. Era algo que no solo se veía diariamente en las noticias, sino que también era una problemática en nuestra comunidad universitaria”, sostiene Cristina Alvarado Ortiz, estudiante de Comunicación Social de la UNMSM, en diálogo con La República.

Fue así que desde EE.UU., el grupo de estudiantes lanzó una encuesta online anónima para analizar la dimensión de la violencia de género en su universidad. Tal fue la sorpresa que, tan solo en unas horas, Alvarado comenta que recibieron decenas de denuncias.

Conclusiones de la encuesta sobre violencia de género en San Marcos

Los resultados fueron alarmantes: un 71 % de los encuestados indicó que no fue víctima de violencia de género; sin embargo, un 70 % manifestó que sí había sido testigo de este tipo de casos. Asimismo, el acoso sexual es una de las modalidades de violencia contra la mujer más recurrentes, según lo sostuvo un 51 % de los universitarios de San Marcos.

“De las personas que fueron victimas, casi un 89 % no había llegado a reportar y/o denunciar la violencia. ¿Por qué? Por no saber a qué institución denunciar, el proceso a seguir, por temor a represalias o porque consideran que el denunciar no les va a llevar a una solución”, añade Miranda Rivera, estudiante de Trabajo Social.

Motivados por este crítico panorama, empezaron realizando una campaña infosensibilizadora sobre el tema y ahora están próximos a lanzar la aplicación Trini. “Esta es una web app, que va a poder acceder a ella desde la página oficial de San Marcos, y luego descargar un enlace directo al celular. Es una versión mucho mas amigable”, destaca Cristina.

¿Cómo denunciar en Trini?

Las estudiantes explicaron que para denunciar deberás hacer click en “Reporta aquí”. A través de un formulario tendrás que ingresar una serie de datos básicos, y este reporte llegará directamente a la Defensoría Universitaria para que inicie los trámites.

En un lapso de 24 horas, la entidad deberá emitir una respuesta, mientras la víctima o testigo tendrá un plazo de tres días como máximo para presentar las pruebas de forma presencial.

“Trini no es solo una solución para San Marcos, sino también para el país”, resalta el grupo universitario.

Origen del nombre Trini

Trini le debe su nombre a María Trinidad Enríquez, la primera mujer en cursar estudios universitarios en el Perú y Sudamérica. Ella también es la primera mujer jurista en el país, oriunda de Cusco.