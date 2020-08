Ser mujer no solo supone hacer frente a una gran variedad de riesgos, sino que la sociedad también te obliga a cumplir con ciertas exigencias. De esta manera, son los estándares de belleza los que determinan tu valía solo si cumples o no con la ‘norma'. Como una forma de rebelarse contra esta forma de pensar, surgió el movimiento ‘Body Positive’ que visibiliza y celebra la diversidad de cuerpos en todo el mundo.

Una iniciativa que muchas influencers del Perú han adoptado a través de sus redes sociales, donde también acompañan a otras mujeres en el largo viaje por aceptarse y amarse a sí mismas.

¿En qué consiste el movimiento ‘Body Positive'?

El movimiento ‘Body Positive’ surgió en el año 2007 como una respuesta directa a la práctica de ‘body shaming’, acción de avergonzar a alguien por no cumplir con los estándares de belleza que dicta la sociedad, del que principalmente son víctimas las mujeres.

Esta iniciativa tiene el objetivo de visibilizar todas las expresiones corpóreas existentes, así como de celebrar y entender la diversidad presente en ellas. A través de la exposición de características que los cánones obligan a esconder (celulitis, pecas, estrías, cicatrices, acné y aumento de peso), se promueve el proceso de aceptación y formación del amor propio.

Nani: artivista afroperuana

Anai Medrano, más conocida como ’Nani', se inició en el mundo de las redes sociales desde que era una adolescente como una forma de hacer oír su voz sin dejar lo que ella considera como su espacio seguro.

A sus 30 años confesó que el proceso para llegar a tener el amor propio que hoy comparte e impulsa en sus plataformas fue difícil, tanto por ser una mujer negra como por ser gorda. “Es muy importante visibilizarnos porque existimos, porque nuestros cuerpos existen y, aunque no somos iguales a lo impuesto, también estamos aquí. Y es terrible salir y sentirnos violentadas por hablar, por ser, por estar”, reveló la artista y activista (‘artivista’).

En relación a cómo hacer frente a los comentarios negativos, la integrante del espacio de reflexión y visibilización de las mujeres negras ‘Barrer Project’ señaló que prefiere enfocar su energía en promover las causas que defiende. Sin embargo, recalcó que es importante no descuidar su tranquilad, por lo que ella toma pausas que la ayudan a recargar energías.

“No hagamos casos a las críticas, hagamos caso a lo que sentimos. Si queremos comer, hagámoslo. Pero tenemos que dejar de sentir culpa por hacer lo que nos gusta”, manifestó.

Queenie: Miss Curvy Ucayali

Reyna Goycochea, mejor conocida como ‘Queenie’, es estudiante de Arquitectura y, como una forma de solventar sus estudios, se adentró en el mundo del modelaje y las redes sociales. Para ella y pese a que no fue un proceso fácil, fue muy importante cultivar el amor propio en su día a día.

“Cuando yo me di cuenta que todas esas trabas que me cortaban las alas y me limitaban venían de mí misma, decidí aprender a amarme porque yo quería volar”, narró la joven de 23 años.

La influencer proveniente de Ucayali reiteró que el valor de una mujer no está sujeto a su aspecto físico, sino a sus capacidades y a todo lo que puedan lograr con su vida. “Una puede ser su mejor y su peor amiga, solo depende de nosotras la que elegimos ser”, acotó.

Yanna: representante de la música urbana

Brenda Carpio, hoy conocida conocida como Yanna, empezó en las redes sociales como una forma de alzar su voz de protesta en contra del racismo que rige en la sociedad peruana. Sin embargo, con el pasar de los años, encontró en la música urbana la mejor forma de hacer lo que ama mientras trasmite este mensaje de consciencia social.

Entre ellos, destaca el desarrollo de la apreciación y amor personal. “Es importante ver que hay personas como nosotras que están ahí y que están dentro de lo que se entiende por bello, atractivo y bonito”, explicó. Esta es su principal inspiración cuando se trata de su arte, un hecho que se evidencia con el tema que lanzará el próximo 10 de agosto “La vuelta”, donde narra cómo fue su proceso de aceptación.

Para la artista afroperuana, amarse a una misma comprende de un proceso constante que debe ser tomado paso a paso. “Yo creo que se puede traducir en acciones diarias: dándonos cuentas qué cosas nos decimos a nosotras mismas, qué pensamos cuando nos miramos en el espejo, si aprecio que alguien admire mi belleza o lo rechazo porque no creemos ser dignas de ser admiradas”, detalló.

Ale Otazzi: ‘La Mujer al Borde’

‘La Mujer al Borde’ empezó como un blog personal inspirado en las experiencias de Ale Otazzi, estratega digital y comunicadora de profesión. Su regreso al Perú hace dos años la llevó a dedicarle más tiempo a este proyecto con el objetivo de “mostrar a una mujer independiente, real, soltera y con muchas cosas aprendidas a lo largo del camino”.

Hoy, a sus 31 años, la popular conductora del programa ‘Jamás Perfectas’ dedica su espacio en Instagram para enviar un “mensaje de aceptación, empoderamiento, amor propio y feminismo” a las mujeres que se encuentran en medio de este viaje.

La escritora que se alista para publicar su libro ’800 Horas’ confesó haber vivido en una lucha constante con su peso desde los 8 años. Sin embargo, actualmente se muestra como una rebelde que, cada día, decide aceptarse y amarse tal y como es. “Una mujer, sea cual sea su peso, apariencia, tipo de cabello, etnia, raza u orientación sexual es tan válida como cualquier otra y esto no debería ser un factor que límite sus oportunidades de desarrollo”, precisó.

También recomendó a quienes emprenden este proceso que lo tomen un paso a la vez y que dejen de lado las comparaciones constante porque en “la diversidad está la autenticidad”. “Es un proceso que empieza por cambiar la perspectiva de odio por amor, ver aquella parte de tu cuerpo que no te gusta y agradecer por lo que te permite lograr”, detalló.

Javiera Arnillas: modelo, actriz y activista

Su participación en la película peruana ‘Sin vagina, me marginan’, convirtió a Javiera Arnillas en una de las actrices y modelos referentes a nivel nacional. Sin embargo, su rol como activista en defensa de los derechos de de la comunidad LGTBI inició cuando ella apenas ingresaba a la universidad. Una oportunidad que la ayudó a crecer y sentirse segura de su propia identidad.

Para ella, el proceso de empoderamiento y aceptación es difícil. Incluso hoy, reveló sufrir de algunos episodios de disforia corporal. Pero esto no le impide continuar con el uso de sus redes sociales para inspirar a otras mujeres que puedan encontrarse en la misma situación.

“Nosotras mismas podemos, desde nuestros espacios, generar contenidos que inspiren a quienes pasan por lo mismo. Si los medios te han dicho que tú no eres bella, tú muéstrate bella tal y cómo eres. Muestra tu cuerpo como tú prefieras y crea tu propia estética como mujer”, recomendó la activista trans de 25 años.

En relación a las críticas y comentarios negativas, se mostró firme y aseguró no dejar que los demás “tengan ese poder” sobre ella. “Hay que aceptarnos y empoderarnos: Sí, me dices que tengo esto, pero también tengo características que me gusta y que la considero bella porque es parte de mi identidad”, aconsejó la artista que se prepara para el estreno de su nueva película ‘Un romance singular'.