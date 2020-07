“Debiste pensar antes, pues” fue lo que le contestaron a Cynthia Nunez Curto Sifuentes, una mujer de 40 años que llamó al Hospital Santa Rosa en Breña el pasado 14 de julio para solicitar la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), más conocida como la píldora o pastilla del día siguiente.

Primero le colgaron la llamada. Insistió y, tras contar que falló el método anticonceptivo que ella utiliza, le negaron la pastilla. Cuando mencionó que conocía sus derechos, le comunicaron que primero debía sacar cita con planificación familiar. Al explicarle que era un emergencia, le recriminaron por tener una vida sexual activa. “Le dije que me iba a quejar y corté”.

La también activista feminista cuenta a La República que, tras publicar su denuncia en redes sociales, la contactó Marlene Berrocal de la Defensoría del Pueblo y le comunicó que podía acercarse al siguiente día para que le entreguen la píldora.

—He venido a pedir el Anticonceptivo Oral de Emergencia—

—¿El qué?— le respondió el personal de salud.

¿Qué es la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE)?

La píldora del día siguiente es un método hormonal que se usa en casos de emergencia, luego de una relación sexual sin protección, violación o por errores en la anticoncepción —como la ruptura del condón o la omisión de 3 o más píldoras anticonceptivas— para evitar un embarazo no planificado, de acuerdo a la Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar.

Esta se puede tomar hasta 72 horas después de una relación sexual sin protección, y será más efectiva mientras menos horas transcurran desde ocurrido el hecho. Es importante resaltar que la AOE no es un método anticonceptivo, sino que, como su nombre lo indica, se toma en casos de emergencia.

A esta pastilla puede acceder cualquier adolescente a partir de los 14 años de edad, sin necesidad que un tutor o padre esté presente, pues es parte de su propia privacidad que busque protegerse. En la norma se reconoce que para otro tipo de atenciones sí se necesita la presencia del padre, madre o tutor, pero en el tema de anticoncepción no se considera como un medicamento, sino como un método preventivo.

El fundamentalismo y la pastilla del día siguiente

Tras insistir, la trabajadora de salud le comentó a Cynthia que no conocía ninguna norma que indique la entrega de la AOE. “Pero también la venden en las farmacias”, le sugirió. Así, regresó a su casa sin nada.

Horas después, la doctora Keyla, encargada del área de planificación familiar de dicho nosocomio, la llamó para pedirle disculpas e indicarle que sí están entregando la AOE, pero que el personal no tiene conocimiento. “Me dijo que debieron atenderme por emergencia porque no puede pasar mucho tiempo y me invitó a regresar, pero mis amigas ya me habían enviado la píldora”.

Ella cree que hay un problema de desinformación por parte del personal, pero “también pasa por las creencias personales, prejuicios, juzgamientos sobre la autonomía de las mujeres y nuestro ejercicio libre de la sexualidad”.

Ante el ascenso de Pilar Mazzetti como la nueva titular del Ministerio de Salud (Minsa), sectores fundamentalistas señalaron que regresaba “la médico que promovió la píldora del día siguiente”.

En efecto, la nueva titular del Minsa incorporó la distribución de esta pastilla como método de planificación familiar y para ser otorgada a las sobrevivientes de violencia sexual que la requieran. Mazzetti sostuvo su decisión alegando que la AOE no era un método de planificación familiar abortivo, pero diferentes sectores ultraconservadores aseguran lo contrario. ¿Es verdad lo que estos afirman?

A pesar de que la OMS asegura que esta pastilla no tiene un efecto abortivo, aún existen sectores religiosos que afirman lo contrario. (Foto: captura Aci Prensa)

¿Cómo funciona la píldora del día siguiente?

Susana Chávez, experta en salud pública y directora ejecutiva de la ONG Promsex, afirmó en diálogo con este diario que la pastilla del día siguiente no es abortiva. “Lo que hace la AOE es impedir el encuentro del espermatozoide con el óvulo”, imposibilitando su entrada al cuello uterino. Es decir, esta píldora impide la fecundación.

“No es una interrupción del embarazo. Este se produce cuando el espermatozoide se implanta en el óvulo, y eso no llega a suceder debido a la AOE”, recalcó haciendo énfasis en que, dependiendo de la ovulación, toma entre tres y cinco días para que el espermatozoide llegue a implantarse.

Pamela Ortega, obstetra del centro de salud Innpares y activista feminista de la plataforma de educación sexual integral ESI para vivir, explicó a este diario que “si el óvulo y el esperma ya fecundaron, esta pastilla no va a causar ningún tipo de efecto”, detallando que la progesterona sintética, que es una hormona del embarazo que contiene la AOE, ayudará a que el cigoto se implante. “Pero no causa un efecto abortivo”.

Esto también ya ha sido señalado antes por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ambas especialistas coinciden en que la AOE es el único método que puede prevenir embarazos después de las relaciones sexuales sin protección. Por ello, diferentes organizaciones de salud y de derecho respaldaron su implementación como parte de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el Perú.

Efectos secundarios de la pastilla del día siguiente

Sin embargo, la obstetra comentó que se recomienda tomar la AOE solo dos veces al año debido a la gran cantidad de hormonas que contiene esta pastilla. “Tomar una sola es como ingerir un blíster entero de las pastillas anticonceptivas orales que se toman a diario”, es decir, de 21 a 28 pastillas.

Se recomienda tomarla dos veces al año como máximo, pues es dañino para el cuerpo de la mujer si se excede la dosis.

Ingerirla más veces de lo recomendado trae efectos secundarios como, por ejemplo, náuseas y vómitos. Si se vomita la pastilla del día siguiente antes de que pase la primera hora después de ingerida, se debe tomar nuevamente porque puede que esta haya sido expulsada.

También puede causar irregularidades menstruales, como adelantar o retrasar la menstruación. “Si se toma muchas veces, puede que ya no tenga la misma efectividad en tu cuerpo a largo plazo”, así como causar embarazos ectópicos, es decir, que no se implantan dentro del útero sino fuera de este.

“Hay muchos adolescentes que piensas que este método es anticonceptivo cuando no lo es —aclara Ortega recalcando que es solo un método de emergencia— y no se debería de exceder en consumirlo porque así estamos causando daños en nuestros cuerpos. Como mujeres, nos estamos hormoneando por falta de información”.

¿Dónde encontrar la píldora del día siguiente?

Hay dos formas de encontrar la AOE: en las farmacias y en los centros de salud. En las primeras se pueden encontrar dos presentaciones, de una y dos pastillas, las cuales tienen un precio que oscila entre los 18 y 30 soles.

En la primera presentación, esta se debe tomar antes de las 72 horas. Mientras, la de dos pastillas se toma una primero y la segunda doce horas después. Sin embargo, ambas tienen el mismo efecto

Mientras tanto, los centros de salud del Ministerio de Salud entregan la presentación de una sola pastilla, en teoría.

Estado no garantiza el acceso gratuito de la píldora del día siguiente

Susana Chávez afirmó que no debería existir ningún proceso ni traba para acceder a la AOE. “Debería ser dado dentro de una atención rápida y con todas las facilidades del caso porque lo que va a prevenir es un embarazo no deseado”.

“Es nuestro derecho y ellos tienen que darnos esa pastilla”, comentó Cynthia, pues al negarle la pastilla, en reiteradas ocasiones le sugirieron que la adquiera en las farmacias. “Las personas que no tienen 25 soles para pagar —precio aproximado— son las más afectadas. La salud es un derecho y el personal debería tenerlo bastante claro”.

Menores tienen el derecho a recibir la píldora del día siguiente sin autorización de sus padres. (Foto: La República)

Asimismo, Pamela Ortega cree que “el Estado no promociona y no da la información necesaria de esta pastilla”, lo cual cree que se debe a que no existen las suficientes campañas nacionales sobre la AOE debido al estigma que aún existe en torno a ella.

La República se contactó con el área de prensa del Minsa en reiteradas ocasiones para poder obtener sus descargos ante la denuncia de Cynthia Nunes Curto y el incumplimiento por parte de diferentes hospitales para hacer entrega de este anticonceptivo oral de emergencia, como reveló el podcast Las Públicas. Sin embargo, no hubo respuesta.

La AOE durante la pandemia

Una de las grandes dificultades del sector salud durante la emergencia sanitaria ha sido el colapso de los servicios, los cuales se han centrado en el coronavirus y han dejado de lado servicios como el acceso a la salud sexual y reproductiva.

“Casi todos los establecimientos de primer nivel se cerraron, entonces no había donde conseguir los métodos anticonceptivos”, declaró Chávez.

Pero la especialista comentó que esto se debe a que durante los últimos años hubo un mayor confort por parte del Estado para informar y orientar sobre métodos anticonceptivos de corta duración y se dejó de lado toda la oferta de métodos de larga duración, como el DIU. “Cuando se da la cuarentena y se cierran los servicios, las mujeres sencillamente se quedaron sin acceso a los métodos anticonceptivos”.

Las tres mujeres coinciden en que quienes cuestionan el método de acción de la AOE no solo son aquellos que están en contra de todos los métodos anticonceptivos, sino que son grupos que no están de acuerdo con que las relaciones sexuales sean con motivos placenteros y aún creen que estas deben realizarse solo con fines reproductivos.

Sea cual sea el motivo por el que se necesite la AOE, el no entregar esta pastilla es una vulneración a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.