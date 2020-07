Maternidad romantizada: ¿Por qué generó polémica lo dicho por Mayra Couto sobre ser madre?

View this post on Instagram

. . ¿Ser madre o ser libre?, cuántas veces se nos ha planteado esta dicotomía. . La crianza, es verdad, implica la pérdida de un cierto grado de libertad, tanto para las mujeres como para cualquier persona que críe. Sin embargo el problema no es la maternidad, sino un sistema socioeconómico que da la espalda a la crianza, que niega que somos seres interdependientes y que penaliza e invisibliza todo trabajo de cuidados. . Tener a cargo una criatura conlleva un alto grado de compromiso personal y emocional, valores que no están en auge en una sociedad que prima la competencia y el individualismo. . . #MamáDesobediente #MamáFeminista #MaternidadesFeministas #MaternidadFeminista #Crianza