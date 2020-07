Mitos y verdades de la pansexualidad, una de las orientaciones sexuales más incomprendidas

La modelo transgénero colombiana Mara Cifuentes reveló que se identifica como pansexual a través de sus redes sociales. Ante ello, miles de sus seguidores se cuestionaron: ¿qué es la pansexualidad?

“Me enamoro por la persona, de su esencia, de su personalidad, de quién es y para dónde va”, explicó ella en sus historias de Instagram. Aquí te contamos más sobre esta orientación sexual y aclaramos los mitos que giran en torno a ella.

Pansexual: ¿Qué es?

Así como Mara Cifuentes, otros artistas como Cara Delevigne y Miley Cirus también se identifican como pansexuales. El prefijo ‘pan’ indica ‘todo’ o ‘totalidad’. Es así que las personas pansexuales se sienten atraídos por todo tipo de personas, sin importar su orientación sexual o género.

¿Qué significa ser Pansexual?

Ser pansexual es una orientación sexual en la que la persona “se siente atraída por todas las identidades de género o atraída por personas sin importar el género”, según la organización no gubernamental de Estados Unidos Gay and Lesbian Alliance Against Defamation.

Pansexualidad: mitos y verdades

Marco Pérez, director de empresas de la ONG Presente y persona transgénero, empezó a identificarse como pansexual hace un par de años atrás. Él cuenta en diálogo con La República algunos de los mitos y estereotipos que más ha escuchado sobre su orientación sexual.

No existen las personas pansexuales

“Es una de las identidades más invisibilizadas, junto a la bisexualidad”, relata el activista, quien también fue coordinador general de Reforma Trans de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

A marco suelen preguntarle cómo una persona trans puede ser pansexual y cuestionarle por qué “no se quedó” como una mujer cisgénero. “Las personas suelen confundir la identidad de género y orientación sexual”.

Estas afirmaciones y cuestionamientos, comunes en la sociedad y dentro del movimiento LGTBIQ, generan narrativas que esconden LGTBIfobia. Estos discursos sólo tienden a reforzar la idea de que las personas “no pueden identificarse fuera de la normatividad heterosexual”.

Los hombres no pueden ser pansexuales

Pérez indica que hay muy poca comprensión sobre la pansexualidad y que, para persona con identidad de género transmasculina -como él- es “más complicado aún”.

“Mi expresión de género es bien masculina, por ello las personas tienden a pensar que soy un hombre cisgénero transexual” afirma, lo cual ha llevado a que invisibilicen su identidad, pues suelen asumir que es una persona hétero.

Añade que los hombres que se asumen pansexuales suelen perder su masculinidad por el solo hecho de que su identidad está fuera de la norma.

El activista hace un llamado a cuestionar los mitos que las personas escuchen sobre la comunidad LGTBI en general. (Foto: Captura)

Las personas pansexuales son promiscuas

El activista comenta que también es común la hipersexualización de las personas pansexuales y de las personas que tienen una orientación sexual que no es heterosexual en general.

Es frecuente que se piense que a los pansexuales les atraen inmediatamente todas las personas. “Creen que queremos estar con todos a la vez, que somos adictos al sexo y que somos promiscuos por el solo hecho de no ser héteros”.

Como señaló Pamela Vallejos, activista bisexual y comunicadora social, en una entrevista pasada a La República, la frecuencia con la que las personas realizan actividades sexuales “no depende de la orientación sexual”.

Asimismo, el activista hace un llamado a cuestionar los mitos que las personas escuchen sobre la comunidad LGTBI en general y a no quedarse callados cuando perciban ataques de LGTBIfobia.