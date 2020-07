‘Genderless', la moda que apuesta por la igualdad de género al momento de vestir

‘Genderless’ es una palabra en inglés que significa ‘sin género'. Esta ha sido la premisa para la tendencia del mismo nombre que ha desechado los modelos clásicos que etiquetan la ropa como ‘de hombre’ o ‘de mujer’ y que apuesta por una moda libre, neutra y sin restricciones.

De esta manera, el estilo ‘genderless’ desdibuja la división entre la idea de la ropa femenina y masculina para apostar por la igualdad de género y una forma de vestir no binaria. Conoce más en la siguiente nota.

El objetivo de la moda ‘genderless’ es promover la autonomía de las personas sin etiquetas y bajo una identidad propia que no se vea obligada a seguir los mandatos de género.

“Para mí, no es una moda ni una tendencia. Es la forma como un cuerpo se quiere sentir representado en un contexto en particular. Lo ‘genderless’ hace parte de un estilo de vida y una decisión de cómo mi cuerpo se quiere sentir a gusto con una prenda y esa relación que existe entre el vínculo de una prenda, la persona que la crea y la persona que la habita”, señaló Cristian Baena, mercadólogo y fashion stylist en una entrevista para El Tiempo.

La moda 'genderless' se deshace de las etiquetas de lo femenino y masculino. Foto: Composición / Hombres 21 Magazine.

Si bien ya en los años 1940, la reconocida Coco Channel fue una pionera al promover el uso entre las mujeres de pantalones y materiales usualmente atribuidos a los varones, la moda ‘genderless’ no implica intercambiar roles al momento de vestir, sino que cada persona pruebe y experimente con la ropa sin tener en cuenta las etiquetas que tienen ciertos artículos señalados como femeninos o masculinos.

Algunas de las firmas que han optado por el estilo ‘genderless’ son Gucci, Tommy Hilfiger, Louis Vuitton y la japonesa Comme Des Garçons.

El estilo 'genderless' se distancia del término 'unisex' ya que cuenta con un trasfondo cultural mas potente, que visibiliza a la comunidad transgénero y no binaria. Foto: Composición / The Plaid Zebra.

Cabe mencionar que la moda ‘genderless’ ha sido definida como el nuevo ‘unisex’; sin embargo, esta tendencia tiene un trasfondo más cultural y destaca en medio de la sociedad actual, donde la lucha por la igualdad y la presencia de la comunidad transgénero y no binaria se hacen cada vez más visible.

Algunas de las características del ‘genderless’ son: diseños simples y adaptables a diferentes siluetas, colecciones que no dicten lo que deben usar hombres y mujeres, siluetas amplias que no definen ni pronuncian necesariamente el cuerpo y la ausencia del límite entre lo masculino y femenino ya que, para esta tendencia, no deberían ser tomados en cuenta para los diseños.