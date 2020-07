Salgu Wissmath es un fotógrafo de origen estadounidense y de género no binario (que no se identifica como hombre ni como mujer), que ha publicado un trabajo documental sobre las experiencias de personas trans y no binarias a través del lente de su cámara.

Con estos retratos, el artista busca plasmar los miedos, complejidades y sentimientos de una parte de la población cuestionada dentro de la comunidad LGTBI así como por algunos colectivos feministas.

Salgu Wissmath se inspiró en su propia experiencia como persona de género no binario para trabajar de cerca y a través de imágenes con un tema tan complejo como la disforia de género, que ocurre cuando las personas no se identifican ni se sienten cómodas viviendo de acuerdo a los mandatos sociales atribuidos a su sexo biológico (femenino o masculino).

“La sociedad distorsiona mucho la disforia de género”, señala Wissmath, quien se reunió con personas trans para comprender sus experiencias y plasmarlo en sus fotografías. De esta forma, conoció a Cricket, persona de género no binario quien recuerda haber pensado que era una extraterrestre en su niñez por no identificarse con las ‘cosas’ de chicas ni de chicos. ‘‘Ninguno de los dos era adecuado para mí en ese momento'‘, recuerda.

El caso de Valerie, una mujer transgénero, es similar. Ella empezó a tomar hormonas cuando se dio cuenta de su identidad y así sentirse mejor con el ambiente que la rodea. “Es como si cada vez que cambiara de ropa interior masculina a ropa interior femenina, me siento más segura de mí misma y más cómoda conmigo misma”.

Dani es un hombre trans que todavía va al baño de su sexo asignado al nacer (femenino) por miedo a que lo discriminen. ‘‘Hago esto donde entro, y si alguien está en el fregadero, camino muy rápido con la cabeza gacha, para que no me miren. O espero en un puesto si hay alguien más afuera, y salgo después de que se vayan. Una vez me golpearon con un bolso'‘. Él siente que al verlo, la gente piensa que está disfrazado; aunque internamente es cuando más auténtico se siente.

El fotógrafo Salgu Wissmath retrata a estas personas en lugares familiares para ellos con el objetivo de mostrar cómo es su convivencia con los ambientes en donde viven (o intentan vivir) abiertamente su identidad de género.

‘‘Las imágenes en el trabajo de Salgu afirman y ofrecen visibilidad a la experiencia trans y no binaria desde una lente extraña. Vemos a los humanos detrás de las historias y, al mismo tiempo, se ven a sí mismos, lo que valida sus experiencias en un mundo que a menudo los considera invisibles'‘, señaló una crítica sobre su trabajo.