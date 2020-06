Día del Orgullo: ¿qué significa cada letra del acrónimo LGTBIQ que identifica a la comunidad?

Estamos en un mundo lleno de diversidades, y el ser humano no escapa de eso. Aunque antes se pensaba que las personas solo se diferenciaban por homosexuales, heterosexuales y bisexuales, en realidad hay una gama de denominaciones para identificar y reconocer la orientación sexual e identidad de género.

La sociedad ha ido evolucionando y, con ella, también el lenguaje. Es importante conocer el significado de cada letra que conforma el acrónimo LGTBIQ, ya que es la denominación de una comunidad que está en constante búsqueda de visibilidad, a fin de ser reconocida y tener los mismos derechos que los demás ciudadanos.

Si no conoces qué significa cada palabra del acrónimo LGTBIQ, en esta nota te informamos todo con base en los datos presentados por Asociación Estadounidense de Psicología, Centro Nacional para la Igualdad Transgénero y el NLGJA: Asociación de Periodistas LGBTQ. Asimismo, existen otras palabras para designar la diversidad dentro de la identidad de género y variantes de la orientación sexual.

¿Qué significa LGBTQ?

LGTBQ son las iniciales de la orientación sexual e identidad de género más conocidas. En este sentido, se expresa como lesbianas, gays, trans, intersexuales y bisexuales. La ‘Q’ es por queer.

Lesbiana: es aquella persona nacida con características físicas y biológicas de una mujer, que se siente atraída por otra mujer. Puede ser usado como sustantivo o adjetivo, pero al referirse a una mujer con esta orientación sexual, siempre es mejor preguntar para interactuar en un ambiente de respeto.

Las personas que nacieron con rasgos biológicos de mujer y gustan de otras mujeres, se consideran lesbianas. (Foto: El País)

Gay: se utiliza el término para reconocer a las personas nacidas con características físicas y biológicas de un hombre, que gustan de otro hombre. Como la denominación anterior, ambos son homosexuales, la diferencia recae en el sexo con el cual nacieron y se identifican.

Transgénero: los que se denominan transgéneros son aquellos que se sienten identificados con un género diferente a lo que indica su fisiología. Pueden ser personas con rasgos físicos de hombre, pero se reconocen y sienten como una mujer; así también, puede ser una persona nacida con las características físicas de una mujer que se sienta y se reconozca como un hombre.

PUEDES VER Cuando la identidad importa más que la vida: la población trans y su lucha por una salud digna

Transexual: en la comunidad transexual existe diversas variaciones. Principalmente se reconoce a una persona como transexual, cuando cambia su físico a través de cirugías: es decir, deja de tener el aspecto masculino o femenino con el que nació, para adoptar las características fisiológicas con la que se siente identificado. Básicamente, es el hombre o la mujer que ha elegido cambiar el sexo el cual se le asignó al nacer a través de operaciones definitivas.

Bisexual: la persona bisexual es aquella que se siente atraído por más de un género. Anteriormente, se catalogaba de bisexual a quien podía sentir atracción por un hombre al igual que por una mujer. Con el paso del tiempo, este concepto se ha ido adaptando a los cambios.

Intersexual: se trata de los que nacen con cromosomas sexuales (sistema reproductor o genitales), los cuales no son estándares ni para hombres o mujeres. Normalmente, esto se define por los padres y médicos del bebé, quienes eligen el sexo del niño. Para esto, se realiza un proceso de cirugías y tratamientos hormonales a lo largo de su desarrollo.

Queer: es una palabra en inglés que tiene el significado de “poco usual”, pero está relacionado a la identidad de género o sexual y el comportamiento que, se supone, debería ir ‘acorde’. Esta denominación está en contra de establecer como fijo el vínculo de que una persona tiene que desenvolverse según su identidad.

PUEDES VER Marcha del Orgullo: revive AQUÍ los mejores momentos del evento organizado por la comunidad LGTBI en Perú

¿Qué es pansexual, císgénero, asexual y no binario?

También existen otras denominaciones dentro de la comunidad LGTBIQ, como los no binarios, cisgénero, asexuales y pansexuales.

No binario: se utiliza para describir a los que no se identifican como hombre o como mujer. Muchos pueden reconocerse dentro de un género que tiene características masculinas como femeninas, como también pueden no sentirse identificados con género alguno.

Cisgénero: el significado del prefijo ‘cis’ quiere decir ‘en este lado'. Por lo tanto, esta palabra es para identificar a aquellos que sienten una alineación entre su identidad de género y el sexo con el que nacieron.

Asexual: esta particularidad en la orientación sexual indica que la persona, del género o identidad sexual que sea, no siente atracción sexual hacia ningún ser humano. Sin embargo, esto no descarta que pueda sentir atracción romántica.

Pansexual: el prefijo ‘pan’ indica ‘todo’ o ‘totalidad’. Es así que los pansexuales se sienten atraídos por todo tipo de personas, sin importar su orientación sexual o género.

PUEDES VER Casas trans en Perú: espacios de ayuda que siguen resistiendo en plena pandemia

¿Cuál es la diferencia entre sexo y género?

Hay una notable diferencia entre sexo y género, y conocerla te puede llevar a entender un poco más las diferencias y preferencias de la comunidad LGTBIQ. De esta forma, el sexo es la característica física reproductiva (interna y externa) con la que se nace. Es decir, los cromosomas, la anatomía, las hormonas.

Por otro lado, el género es el comportamiento, la identidad y los roles que una persona adopta según su preferencia. Anteriormente solo se podían agrupar en características femeninas o masculinas, pero con la transformación de la sociedad este espectro se puede ampliar.

Personas salen a marchar como muestra de apoyo a los derechos y reconocimiento de la comunidad LGTBIQ. (Foto: El Periódico)

PUEDES VER Universitario pide tolerancia y respeto en el Día Internacional del Orgullo LGTBI

¿Cuál es la diferencia entre identidad de género y orientación sexual?

Para hablar de identidad de género, tenemos que trasladarnos a la psicología humana. Una persona binaria (hombre o mujer biológicamente) puede sentir que sus pensamientos y emociones van acorde con el sexo que les fue asignado. Es decir que una persona nacida con características físicas de mujer, puede sentirse identificada como tal, lo cual no indica necesariamente que tenga una orientación sexual determinada.

A su vez, la orientación sexual se trata del gusto o la atracción que siente una persona hacia otra. Hombres o mujeres pueden identificarse con su género o con otro, así como también les puede gustar personas de su mismo sexo o uno diferente.