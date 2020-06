El mundo del Drag Queen a través de la mirada de Tany de la Riva

View this post on Instagram

Emocionada les comparto un video con mi rutina Drag todos jueves donde presente un concurso (La Carrera) en Lola Bar donde conocí a quienes hoy son mis hijas Drag @funky_dragqueen @sasha.hoe @your.petra @onlyqueenperry @donnykiaramoon @thetimeofkatrina @cristinatv1 Disfruten mucho de estos 6min.. Aquí aparecen mis bbs @poproly @britderapert @martincatalogne @abrahamchicoma @britannipizarro @desengreis @shamcey.18 @itsblackvelour @dannaethdulanto @andredt31 @chuchisuelta @silvanaseijas @gerardoalejosb @jgianca89 @guisheblog @lolita.miraflores @rainbowhairdesign @luarcardenas.hair @oliramosn @renzo_alonso Un gran recuerdo 💕 Gracias a los chicos de la @ulimaoficial por este bello video 👏🏼