Disclosure, el documental de Netflix sobre el rol de las personas transgénero en el cine y la TV

El pasado 19 de junio, Netflix estrenó ‘Disclosure', un documental que analiza la imagen y presencia de las personas transgénero en el cine y la televisión.

Se trata de uno de los nuevos lanzamientos de la plataforma por streaming en el Mes del Orgullo LGTBI y coincide, además, con las protestas ‘Black Lives Matter’ (Las vidas negras importan), donde también se ha resaltado la consigna ‘Black Trans Lives Matter’ (Las vidas trans negras importan), debido a la situación de vulnerabilidad que enfrenta esta comunidad en todo el mundo.

‘Disclosure’ busca reflexionar por la representación de las personas transgénero a lo largo de los años en distintas producciones de las series y películas norteamericanas.

Por ello, el documental hace un recorrido a lo largo de 100 años durante los cuales las personas trans aparecen en pantallas y concluye que, en la mayoría, las representaciones están basadas en estereotipos y donde son objetos de burla.

El documental fue dirigido por Sam Feder, que no solo rescató la presencia de actores y actrices transgénero sino también directores y guionistas, quienes no son reconocidos con galardones y conforman un porcentaje mínimo dentro de las producciones del cine y tv.

Actrices como Bianca Leigh, Trace Lysette, Jazzmun, Jen Richards y MJ Rodríguez, así como los actores Brian Micheal Smith y Marquise Vilson y la directora Lilly Wachoski, cuentan sus experiencias y analizan cómo las representaciones de las personas transgénero afectaron sus conductas y decisiones profesionales.

Entre otras reflexiones, el guionista Zeke Smith, quien así como la actriz Laverne Cox (reconocida por interpretar a ‘Sophia Burset’ en ‘Orange Is The New Black’), también es parte del documental, recuerda la escena final de su película favorita, ‘Ace Ventura’, donde el personaje que Jim Carrey vomita asqueado al descubrir el sexo biólogico de la mujer que la que estuvo.

Además, el análisis se detiene en la incluso menor presencia de personas trans afroamericanas; situación que busca ser revertida con la recientemente estrenada serie Pose, que tiene en su elenco y equipo técnico una mayoría transgénero. De esta forma, ‘Disclosure’ busca cuestionar el status quo en para poner en discusión, en este Mes del Orgullo, la necesidad de diversidad en el cine y televisión.