Una de las últimas celebridades que habló abiertamente sobre su identidad sexual fue el cantante Sam Smith, quien el año pasado dio a conocer que era una persona del género no binario.

“No soy masculino ni femenino; fluyo en una posición que está entre los dos extremos. A veces pienso como una mujer y por eso siempre he vivido una pequeña guerra entre mi cuerpo y mi mente”, reveló durante una entrevista con la actriz Jameela Jamil.

A pesar que en ese entonces el término se hizo más visible, Smith no es el único que se identifica como no binario, pues son cada vez más personas que se atreven a explorar más allá de lo binario (hombre y mujer) y se declaran como no binarios o ‘genderqueers'.

Por eso, aquí te explicamos de qué va esta identidad y/o expresión de género y cuáles son los otros famosos que rompieron los estereotipos y siguen inspirando a muchos más de la comunidad LGTBI.

¿Qué significa ser del género no binario?

De acuerdo al Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, las personas del género no binario —conocido también como ‘genderqueer’ o agéneros— son aquellas que no se identifican con los géneros tradicionales masculinos y femeninos.

La organización explica que usualmente nacen con cuerpos que “cumplen” con las definiciones de hombre y mujer; sin embargo, su identidad de género innata es algo diferente a ser masculino o femenino.

Famosos de género no binario

Sam Smith

El cantante y compositor británico es quizá el mayor exponente europeo de esta identidad de género. Por ese motivo, desde que lo anunció el año pasado, indicó en sus redes sociales que prefería ser llamado con los pronombres “they/them”.

LP

Laura Pergolizzi, conocida como LP, es una cantante y compositora estadounidense, cuyo estilo andrógino ha ido atrayendo a más gente. La artista de 39 años ha dicho abiertamente que es parte de la comunidad LGTBI y que se considera una persona no binaria, aunque no le molesta que se le hable de “ella”.

LP. Foto: difusión

Ruby Rose

Desde sus inicios como modelo y actriz, Ruby Rose se ha identificado como una persona de género fluido, cuya identidad se caracteriza por estar dentro del espectro no binario. En este caso en particular, unas veces se percibe más como un hombre y, en otras ocasiones, como una mujer.

La actriz australiana Ruby Rose da un paso al costado en su rol protagónico en "Batwoman".

Miley Cyrus

En mayo de 2015, Miley Cyrus habló sobre el malestar que le generaba los roles tradicionales de género. “No quise ser un niño”, dijo. “Soy del tipo de los que no quieren ser nada. No me identifico con que la gente que dice definirse como una niña o un niño, y creo que eso es lo que tenía que entender: Ser una chica no es lo que odio, soy la caja y lo que pongo dentro”.

Asia Kate Dillon

Asia saltó a la fama con su personaje de Taylor Mason en la serie Billions. De esta manera, marcó un precedente en la televisión estadounidense, ya que fue la primera persona no binaria en interpretar un personaje no binario.

Asia Kate Dillon, la actriz de Billions y John Wick 3. Créditos: AFP.

Indya Moore

Indya Moore es conocida por su personaje como Angel Evangelista en la serie Pose. A diferencia de los otros personajes, Indya se considera una persona trans no binaria y utiliza los pronombres de género neutro “they/them”.

Jonathan Van Ness

Jonathan es uno de los famosos que nunca ha tenido reparos para mostrarse dentro y fuera de la pantalla como una persona con género fluido. Luego de dar a conocer su identidad de género en junio de 2019, ha mostrado su estilo fluido entre lo masculino y lo femenino en el programa Queer Eye.