Hablar de identidad de género y orientación sexual no es un tema que deba tomarse a la ligera y menos si se se trata de hacerlo con tus hijos. Es una cuestión necesaria para afianzar el vínculo en el hogar y que sepan que tu amor es incondicional. Una situación clave si se tiene en cuenta que, de acuerdo a la Primera Encuesta Virtual para personas LGTBI del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú, una de las razones por la que los miembros de la comunidad deciden no ‘salir del clóset’ es el temor de perder a sus familias.

Por eso ahora, con los niños y adolescentes pasando más tiempo en casa debido al estado del emergencia, resulta clave conocer la mejor manera de respaldarlos y empoderarlos en caso se animen a dar este paso. Para ello, es necesario estar preparados y dispuestos a educarnos más en relación a la diversidad sexual y de género. En esta nota podrás encontrar estos conceptos, junto a consejos y sugerencias para tratar estos temas en familia.

¿Cómo reaccionar si mi hijo me cuenta que es parte de la comunidad LGTBI?

Alexandra Hernández Muro, psicóloga y directora de la organización dedicada a impulsar los derechos de la comunidad LGTBI en el Perú ‘Más Igualdad’, brinda cuatro puntos claves para que los padres sepan cómo reaccionar y qué decir en caso de que uno de sus hijos decida ‘salir del clóset'.

Se debe tener en cuenta que este momento será muy importante en su vida y que la respuesta de la familia puede marcar para siempre la relación existente entre ellos. A continuación, las recomendaciones de la especialista.

- Reafirmar el afecto: En primer lugar, es clave que tu hijo entienda que el amor de sus padres es inquebrantable y que esto no va a cambiar porque hayan decidido compartir su orientación sexual o identidad de género en el hogar.

Expresa tu cariño con palabras o un gesto de apoyo que pueda hacerlo entender que estás de su lado.

- Escuchar sin interrumpir: Lo más probable es que tu hijo haya preparado lo que quiere decir con anticipación. ‘Salir del armario’ no es un paso sencillo y, por más dudas que tengas, lo mejor será que guardes silencio y lo escuches atentamente. Trata de contenerte y déjalo terminar, luego de esto será tu turno de hablar.

- No cuestionar su testimonio: Muchos padres consideran que los adolescentes son muy jóvenes para saber lo que sienten realmente y que esto es solo una ‘etapa de confusión’. Una actitud adoptada con frecuencia en el caso de las personas bisexuales y que puede terminar por herir los sentimientos del menor hasta el punto en que se crea una brecha entre él y su familia.

Antes de emitir algún juicio de valor, recuerda que la sexualidad es fluida y que, independientemente de lo que ocurra en el futuro, lo que siente tu hijo en ese momento es real y válido.

- Pedir ayuda de ser necesario: Si, luego de esta conversación, sigues teniendo problemas para entender y respetar la identidad de género u orientación sexual de tu hijo, lo más recomendable es buscar ayuda de profesionales en salud mental que se encuentren asociados a organizaciones LGTBI y que puedan ayudarte en este proceso.

Ten presente que las dificultades para comprender esta situación las estás experimentando tú y, por lo tanto, es tu responsabilidad (no la de tu hijo) informarte al respecto y continuar mostrando tu respaldo de forma activa.

La consigna final es que los padres se sientan orgullosos de tener un hijo que forme parte de la comunidad LGTBI y que juntos puedan ayudarlo a vivir sin discriminación. “Una cosa que tienen que tener clara es que los padres también tienen que hacer el proceso y la tarea es de ellos mismos. No les toca a los hijos enseñarles todo el tiempo porque es desgastante, son los papás quienes deben cambiar el chip en su cabeza”, acota la especialista.

¿Qué expresiones debo evitar durante el coming out de mi hijo?

Gabriel de La Cruz Solar, director ejecutivo de Presente, considera que la mayoría de expresiones que hieren a nuestros hijos durante este proceso se encuentran relacionadas con la errónea idea de que las orientaciones sexuales, distintas a la heterosexual, son enfermedades.

El representante de esta ONG que lucha en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI en el Perú muestra una serie de expresiones que se deben evitar para no herir los sentimientos de tus hijos durante su ‘salida del clóset'.

- Invalidar sus sentimientos: Alegar que tu hijo está equivocado o confundido solo hará que este no tenga la suficiente confianza a largo plazo para contarte futuras experiencias que le toque vivir.

- Expresar lamento o arrepentimiento: Muchos padres tienden a culparse a sí mismos por esta situación. Desde cómo criaron a sus hijos hasta las libertades que les concedieron. Una situación que solo reafirmará para tu hijo que esto es algo malo y de lo que debe sentir vergüenza cuando no es así.

- Buscar soluciones de índole religiosa o terapias: Indicarle a tu hijo que debe hablar con alguien relacionado a la iglesia porque su orientación sexual o identidad de género es un ‘pecado’ o hacer que acuda a una terapia de conversión, pese a que en el Perú no está penado por ley, es la peor reacción que puedes tener. En todo caso, eres tú el que debe pedir asesoramiento a instituciones LGTBI que te puedan ayudar a entender este proceso.

- No participar del diálogo: Negarte a participar de esta conversación, interrumpir a tu hijo para que no siga hablando o pretender que nunca sucedió no hará que la situación desaparezca. Es importante que respetes los tiempos de cada persona y que reacciones de forma madura y respetuosa.

- Emitir calificativos con cargas negativas: Es necesario considerar muy bien lo que se dirá antes de expresarlo y, así, no utilizar palabras que hagan daño. Los juicios de valor con atribuciones negativas en este proceso solo terminarán por abrir una brecha entre tu hijo y tú.

El especialista considera que es vital que los padres se encuentren preparados para respaldar a sus hijos y orientarlos ante cualquier duda que puedan tener. De igual forma, sugiere evitar una reacción negativa que pueda tener consecuencias en sus planes a futuro como familia. “Esto podría hacer que nuestro hijo se aleje y que no quiera compartir más su vida con nosotros”, expresa.

¿Por qué es importante que apoye a mi hijo durante este proceso?

La directora de Más Igualdad considera que apoyar a los hijos en el proceso de hacer visible su orientación sexual e identidad de género (coming out) es clave porque de esto dependerá el desarrollo de su autoestima y otros factores que puedan inferir en sus proyectos de vida.

“Si no lo abordamos como algo natural y que está bien, podemos hacer lo contrario que es hacerle daño a una persona que está en crecimiento y para quien vivir esas discriminaciones desde la casa puede tener efectos en su salud mental a largo plazo”, agrega Alexandra Hernández.

De la misma forma, Gabriel de La Cruz, director de Presente, considera que es fundamental abrir un canal de diálogo entre padres e hijos. Así, ellos podrán confiar en sus apoderados si en algún momento llegan a sufrir algún acto de homofobia fuera del hogar.

El especialista afirma que cerca del 70 % de la comunidad LGTBI ha sido víctima de violencia o discriminación respecto a su identidad. Por ello, considera que “si los hijos crecen con una autoestima sólida y en un ambiente empoderado, tendrán las herramientas para desarrollarse a plenamente a nivel personal y profesional”.

¿Cuándo debo empezar a hablar de diversidad sexual con mi hijo?

Alexandra Hernández explica que no hay una edad exacta para empezar a abordar el tema de identidad de género y orientación sexual con los hijos. Sin embargo, asegura que los padres podrán determinar el momento cuando los menores comiencen a hacer preguntas en torno a este tema.

“Los niños deberían preguntar y, desde el momento en que quieren saber por qué hay dos hombres agarrados de la mano o por qué en la televisión ha salido tal cosa, esa es la oportunidad para empezar a hablarles sobre las representaciones sexuales y las identidades de género”, recomienda.

Finalmente, la especialista sugiere que los padres se encuentren preparados para resolver las dudas de los menores y que hablen con ellos sobre el tema usando un lenguaje acorde a su edad. De esta manera, podrán asegurarse de que el mensaje sea entendido con claridad.

Conceptos básicos para abordar la diversidad sexual y de género con mis hijos

Para Gabriel de La Cruz Soler, existen tres conceptos claves que todos los padres y madres de familia deben tener presentes antes de abordar el tema de diversidad sexual y de género con sus hijos.

- Orientación sexual: Este término hace referencia a la capacidad de cada persona de sentirse atraída a otra. Por ejemplo: heterosexual, hacia personas del sexo contrario y homosexual, personas del mismo sexo. “Tiene que ver hacia quién oriento mis afectos, con quién quiero compartir un proyecto de vida, quién me gusta, con quién tengo algún tipo de atracción”, señala el especialista.

- Identidad de género: Es la autopercepción que se tiene sobre el género de uno mismo. Este, a diferencia del sexo asignado al nacer, se desarrolla tras un proceso de construcción social por el que pasan todos los niños y adolescentes y es una experiencia muy subjetiva. Existe una gran variedad de identidades al interior de la comunidad LGTBI, pero principalmente se encuentran las personas cisgénero, aquellas que su género se encuentra alineado con su sexo (masculino-hombre y femenino-femenino) y las personas trans, cuyo género no se encuentra alineado con su sexo.

- Expresión de género: Este apartado está relacionado con cómo los niños y adolescentes deciden expresar su género al mundo, aunque no necesariamente se encuentra relacionado con su orientación sexual. Las más destacadas son: femenina, masculina y andróginas. La expresión de género está vinculada con los roles que rigen en cada sociedad.

Finalmente, de La Cruz deja en claro que es vital que los apoderados y apoderadas tengan presente que existe una gran diversidad sexual y que, a su vez, hay diferentes formas de expresarlas. “Es importante que los padres permitan que sus hijos se expresen con libertad y comodidad”, apunta.

¿Dónde puedo buscar información sobre diversidad sexual y de género?

Aquí te presentamos una lista de organizaciones científicas y LGTBI a las que puedes acudir si deseas obtener mayor información sobre diversidad sexual y de género.

Recuerda que muchos de estos grupos ofrecen diferentes canales de diálogo para resolver las dudas de los padres con hijos pertenecientes a la comunidad a través de especialistas calificados.

- Más Igualdad

- Presente

- Asociación Familias por la Diversidad Sexual Perú

- Promsex

- Féminas

- Diversidades Transmasculinas

- No Tengo Miedo