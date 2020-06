J.K. Rowling, reconocida escritora británica famosa por ser la autora de la exitosa saga del mago Harry Potter, se ha visto envuelta en un debate en las redes sociales tras sus declaraciones señaladas como transfóbicas por gran parte del movimiento feminista mundial.

Uno de los términos que ha sonado más es TERF, un nombre con el que se denomina a las feministas que excluyen a las mujeres transgénero y que consideran como tales solo a quienes nacieron con genitales femeninos negando el resto de identidades de género. Conoce más de esta ala del feminismo en la siguiente nota.

''Gente que menstrúa: Estoy segura que solía haber una palabra para esas personas. Alguien ayúdeme. ¿Muberes? ¿Mumperes? ¿Muderes?'', publicó a través de Twitter la escritora J.K. Rowling,

El tuit hacía referencia a los términos usados por movimientos feministas y colectivos LGTBIQ+ para referirse a las experiencias que atraviesan las mujeres (nacidas con genitales femeninos) sin excluir a quienes tengan identidad de género femenino a pesar de que su sexo biológico sea masculino. Para ello, se suele utilizar ‘personas que menstruan', ‘personas gestantes’, etc. Este mensaje llevó a que miles de usuarios señalen a Rowling como TERF.

¿Qué es TERF?

TERF es una abreviación de las palabra ‘Trans-Exclusionary Radical Feminist’, un ala radical dentro del movimiento feminista que afirma que las mujeres transgénero no son realmente mujeres ya que no nacieron con genitales femeninos sino masculinos y que, por lo tanto, son opresoras de las féminas reales y no pueden tener un lugar en el feminismo.

Una de sus principales representantes es Janice Raymond, quien además es autora del libro ‘El Imperio Transexual: la construcción del maricón con tetas', donde argumenta que la transexualidad es un invento de la sociedad machista y patriarcal para infiltrarse dentro de los espacios de mujeres y disputar el poder en ellos.

RadFem

Tras las declaraciones de J.K. Rowling, figuras como Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, quien se identifica como feminista, se pronunciaron respecto a la polémica generada por la autora y señalaron a través de redes sociales que ''las mujeres transgénero son mujeres''.

''Las personas trans son quienes ellos dicen que son y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionados o recibir dichos que dicen ellos no son lo que dicen ser'', publicó Watson.

Cabe mencionar que el movimiento TERF es duramente criticado por otros espacios dentro del feminismo que abogan y defienden la inclusión de todas las mujeres y diversidades ya que, para estos, ser mujer es una construcción social, más allá de un tema únicamente biológico. Este se denomina feminismo interseccional.

Angela Davis, una de sus principales figuras y defensoras, señaló recientemente ''Cualquier feminismo que privilegia a quienes ya tienen privilegios será irrelevante para las mujeres pobres, las mujeres de la clase trabajadora, las mujeres de color, las mujeres trans, las mujeres trans de color".