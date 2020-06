En el Mes del Orgullo, el cantautor peruano Marden Crunjer, con la colaboración de los artistas Dinosauria y Eme lanzaron “Monocromático”, una canción sobre el amor, la diversidad y la lucha de la comunidad LGBTIQ por sus derechos.

Se trata de una iniciativa conjunta con la organización feminista Más Igualdad Perú, que busca recaudar fondos para continuar impulsando espacios de trabajo, campañas de información y sensibilización, investigación y movilizaciones en temas de diversidad sexual y género.

En el Perú, donde la comunidad LGBTIQ debe seguir abogando por sus derechos y luchando contra la homofobia y violencia normalizada, el arte y la música, así como otros espacios, se convierten en formas de resistencia.

Por ello, y en pleno Mes del Orgullo, el cantautor peruano Marden Crunjer relanzó, el pasado 12 de junio, una nueva versión de su canción “Monocromático” (2019), con la colaboración del cantante trans chileno Dinosauria, y Eme, artista nacional de género no binario.

Marden Crunjer

“Comprendo, no es fácil ser juzgado sin razón. Nosotros no elegimos de qué color amamos. [...] De un mundo que no entiende qué dice tu corazón. Si eres diferente no te ocultes, ¡muéstralo! Yo sé que eres valiente, pinta el mundo de color…”, dice parte de la letra de “Monocromático”.

Marden Crunjer, compositor de la canción, reflexiona a través de ella y concluye que “el amor no es de un solo color”. “‘Monocromático’ es una reflexión de cómo interpreto al amor: vibrante, fuerte y muy colorido. Quiero que las personas comprendan, a través de la música, que el amor es tan diverso como los colores mismos y por eso amerita respeto e igualdad, pues todos los colores pintan el mundo [...]”.

“Queremos que sea un himno para la comunidad LGBTIQ [...], por eso la canción habla de las formas en las que vemos el amor; porque creemos que es de una sola forma, cuando en realidad tiene muchas”, explica Gabriela Zavaleta, presidenta de Más Igualdad Perú. “La música conecta de manera especial con las personas, lo que permite que un mensaje cale con mayor profundidad en la sociedad. Quiero ser aquél superhéroe que necesitaba en el pasado, cuando vivía con miedo y pensando que el amor era de un solo color. Quiero aportar, desde mi trabajo, al cambio, a esa lucha por un Perú más colorido”, agrega Marden Crunjer.

La nueva versión de “Monocromático” fue presentada a través de una campaña por redes sociales donde los usuarios podían programar la descarga del tema para el día de su estreno, el pasado viernes 12 de junio. Actualmente, la canción ya está disponible en plataformas como Spotify, Apple Music, entre otras, para “dar un mensaje de diversidad y unión para que las personas entiendan que hay muchas maneras de ser y amar, y que todas son válidas”, agrega Zavaleta.