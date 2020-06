Mayra Couto denunció a Andrés Wiese: ¿por qué es importante creer en la palabra de la víctima?

La noche del último lunes 8 de junio, Mayra Couto denunció, a través de sus redes sociales, a Andrés Wiese por acoso y mostró capturas de conversaciones donde esta le increpaba al actor por tocamientos indebidos y malos tratos durante las grabaciones de la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Como respuesta, feministas y colectivos por los derechos de las mujeres crearon el hashtag #MayraYoTeCreo, un mensaje de apoyo a la actriz contra los señalamientos machistas que ha recibido en redes sociales tras hacer pública su denuncia.

La denuncia de Mayra Couto contra Andrés Wiese por acosarla en grabaciones y viajes de trabajo, llegó después de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ presentara el caso de una menor de edad a quien el actor enviaba fotos y videos desnudo.

De inmediato, comenzaron los señalamientos a la actriz por parte de diversos usuarios en redes sociales, quienes utilizaron conocidos argumentos machistas con que se intenta invalidar la denuncia de una víctima, sobre todo cuando se trata de una figura del espectáculo: ''Quiere más fama'', ''Busca llamar la atención'' y, el más común, ''¿Por qué lo denuncia ahora?''. Interrogantes que pueden ser absueltas al empatizar con la víctima y entender el acoso dentro de un sistema de violencia sistemático contra las mujeres.

10. Captura: Instagram Mayra Couto

Por ello, y en contraste a los ataques recibidos por Mayra Couto, diversos colectivos y mujeres feministas manifestaron su apoyo a la actriz a través de #MayraYoTeCreo, una modificación del hashtag original #HermanaYoTeCreo, con el que se busca visibilizar las denuncias de violencia de género y sentar una posición de empatía y confianza total en la palabra de la víctima.

¿Y si la denuncia es falsa?, ¿qué pasa con otorgarle el ‘beneficio de la duda’ al acusado?, ¿las feministas eligen creer solo porque es mujer? Son varias y diversas las interrogantes para quienes conciben el #MayraYoTeCreo como un mensaje de simpatía más que como una decisión política y colectiva a favor de quienes su palabra se ha puesto siempre en tela de juicio: las mujeres.

''El hashtag es un posicionamiento de apoyo a Mayra frente a la ola de violencia virtual que está recibiendo desde que decidió sumar su testimonio de acoso a la denuncia que hizo una menor a Andrés Wiese. Es también una muestra de afecto y contención. Denunciar acoso en un país como el nuestro es exponerse al juicio público que encontrará razones para culpar a la denunciante y exonerar al agresor'', indica Ana Carolina Zegarra, activista feminista.

En el último año, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral recibió más de 100 denuncias por hostigamiento sexual en centros de trabajo; la mayoría de ellas hechas por mujeres. Por otro lado, en el Perú, como en diversas partes del mundo, las denuncias falsas suelen tener un porcentaje mínimo y poco representativo de la realidad. En ese caso, los denunciados podrían optar por exigir disculpas públicas, tomar acciones legales y solicitar una reparación civil.

8. Captura: Instagram Mayra Couto

''Yo no tenía las herramientas que ahora tengo'' es una de las frases que Mayra Couto mencionó en su mensaje a Andrés Wiese y que es clave para entender por qué las víctimas de hostigamiento sexual no denuncian de inmediato a su agresor y cómo el feminismo ayuda a las mujeres a comprender ciertos aspectos de su vida que, en su momento, no parecen ''para tanto'' o no se identifican rápidamente como acoso.

''Creo que es gracias al feminismo que muchas mujeres nos sentimos acompañadas en nuestros procesos para afrontar las violencias machistas. [...] Las denuncias son cuestionadas si se hacen al momento, a los diez días, al año o cinco años más tarde. [...] Las mujeres denuncian cuando encuentran la fortaleza suficiente para hacerlo. Nadie puede obligar a una mujer a pararse en un escaparate para revivir episodios'', explica Zegarra.

Mayra Couto es una de las pocas figuras públicas peruanas que se identifica como feminista. Y aunque el feminismo es la lucha por la igualdad, también significa un camino de comprensión de las desigualdades y experiencias que viven las mujeres y feminidades solo por el hecho de serlo; y el acoso es una de ellas. Esta realización no viene por defecto, sino que se va asimilando cuando, como dice la actriz, se cuenta con las herramientas para hacerlo.