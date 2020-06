Tras la denuncia de acoso hecha por Mayra Couto contra Andrés Wiese, su excompañero en ‘Al Fondo Hay Sitio’, el actor, considerado uno de los ''rostros más bellos del mundo'', según TC Candler, se suma a una lista de actores y figuras públicas implicadas en este tipo de violencia de género.

En otros casos, los denunciados han podido continuar con su carrera profesional de manera normal. Para explicar este sistema, que culpa y cuestiona a la víctima y no al agresor, hacemos un repaso de los actores peruanos denunciados por acoso y violencia sexual en los últimos años y que siguen gozando de éxito pese a haber causado serias consecuencias físicas y emocionales en sus víctimas.

Guty Carrera

En 2016, Guty Carrera fue acusado por violencia de género contra la empresaria Alejandra Baigorria. La ‘chica reality’ difundió audios donde se escuchaba al modelo amenazarla, insultarla y denigrarla. Por su parte, este alegó que su expareja lo maltrataba.

Tres años después, Carrera se unió al elenco de la versión teatral de ‘La Reina del Sur’ en México y en los próximos días, se alista para representar el Perú en la edición mexicana de ‘Esto Es Guerra’’ llamada ‘Guerreros 2020′, donde se ha hecho conocido como ‘El guerrero inca’.

Guillermo Castañeda

En marzo de 2018, Daniella Pflucker acusó al actor y cómico Guillermo Castañeda por abuso sexual. A raíz de la denuncia, la actriz se presentó en diversos programas de televisión donde fue incriminada por el tiempo que demoró en realizar la acusación y donde tuvo que defenderse de no querer fama ni llamar la atención.

Pese a que Castañeda alegó que la denuncia de Pflucker le había ''arruinado la vida'' ya que perdió contratos laborales, el actor ha seguido ofreciendo shows privados de stand up y hasta participó en la reposición de la obra de teatro ‘Oh Por Dios’.

Nicola Porcella

En agosto de 2019, se difundieron videos y audios donde Nicola Porcella agredía a su expareja, la modelo Angie Arizaga. Varios años antes, en 2013, Magaly Medina había revelado un audio donde ella acusaba al ex ‘chico reality’ de violentarla psicológica y físicamente.

Actualmente, Porcella continúa apareciendo en producciones de América Televisión como ‘Te volveré a encontrar’ y hasta ha sido conductor del reality ‘Todo por amor’ de Latina junto a Karina Rivera.

Gerardo Zamora

En marzo de 2020, Gerardo Zamora fue expuesto a través de la página ‘Me too Perú’, donde 10 mujeres denunciaron al actor por acoso tras enviarles mensajes de contenido sexual en redes sociales.

Zamora alegó que sus cuentas habían sido hackeadas pese a que las víctimas comenzaron a contar sus testimonios de manera individual. Actualmente, el actor es una de las figuras de ‘La reina de las Indias y el conquistador’, serie de Netflix.

De víctima a culpable: Andrés Wiese y los cuestionamientos a Mayra Couto

La actriz Mayra Couto, quien denunció el pasado lunes 8 de junio a Andrés Wiese por acoso sexual, viene enfrentando una serie de ataques virtuales donde se le recrimina el realizar la denuncia tiempo después y se le acusa querer llamar la atención y, especialmente, de perjudicar el futuro profesional del denunciado. ¿Por qué sucede esto?

''Siempre se piensa que una denuncia de acoso ‘arruina la carrera’ y la víctima es presentada como una persona a la que no le importa arruinar la vida de los demás; cuando en realidad la de la vida arruinada es ella. Mientras más mediático, más poder simbólico tiene el agresor. A esto se suma una red de contactos y una posición económica que no cambia tras la denuncia'', explica Loreta Alva, facilitadora de educación del colectivo Paremos el Acoso Callejero.

Este tipo de cuestionamiento a la víctima busca exculpar al agresor y generar empatía por él, más que por la persona afectada. ''Durante los últimos años se ha buscado la manera de volver culpable a la víctima. Pensemos en Eyvi Agreda, por ejemplo. Su asesinato no impidió que muchas personas cuestionaran su aspecto y su vida sentimental. Tenemos fija una idea de la víctima perfecta: si lloró, si gritó, si se deprimió después o no. Y cuando esta no cumple nuestros estándares de lo que es una víctima, la atacamos'', enfatiza Alva.

Para contrarrestar este tipo de ataques virtuales, mujeres y colectivos feministas crearon el hashtag #MayraYoTeCreo, que busca visibilizar las denuncias de violencia de género y formar una red de apoyo y contención para la actriz, especialmente cuando las denuncias, como en los casos mencionados, no necesariamente ''arruinan'' las carreras de los denunciados y son quienes, en muchos casos, pueden continuar sembrando éxito pese a haber sido señalados como agresores.