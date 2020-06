La actriz británica Cara Delevingne es una de las recientes artistas de Hollywood en revelar que es pansexual. “Yo me enamoro de la persona, eso es todo”, declaró la también modelo para la revista Variety tras romper su noviazgo con la actriz Ashley Benson.

Además, durante la entrevista contó que hay días en que se siente más femenina y otros como un hombre. “Creo que siempre seré pansexual [...] No me importa que alguien se defina como él, ella o ello”, añadió.

Sin embargo, la pregunta que surge es ¿qué es ser pansexual? Averígualo aquí y además conoce cuáles son las otras celebridades que anunciaron que esta es su orientación sexual.

¿Qué es la pansexualidad?

De acuerdo a la organización no gubernamental de Estados Unidos, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, ser pansexual es una orientación sexual que comprende “sentirse atraído por todas las identidades de género o atraído por personas sin importar el género”.

Por otra parte, el término pansexual se compone del prefijo “pan”, que significa todos, por lo que se podría entender que es una identidad sexual que se utiliza para describir la atracción hacia todos los sexos y géneros.

Famosos que se han declarado pansexuales

Miley Cyrus

Desde hace muchos años, la cantante Miley Cyrus ha venido defendiendo los derechos de la comunidad LGTBI. En una entrevista para Elle declaró: “yo soy muy abierta, soy pansexual, con quien estoy no tiene nada que ver con el sexo”.

Miley Cyrus dio su punto de vista sobre las distintas situaciones que atraviesan millones de familias ante la crisis de salud mundial. (Foto: Instagram)

Bella Thorne

En 2016, la actriz estadounidense Bella Thorne reveló públicamente que era bisexual; sin embargo, tres años más tarde dijo que prefería identificarse como pansexual.

“En realidad, soy pansexual y no lo sabía. Te gustan los seres. Te gusta lo que te gusta. No tiene que ser una chica o un chico, un él, una ella, un ellos, esto o aquello. Literalmente, se trata de que te gusta la personalidad. Solo te gusta un ser”, sostuvo en aquel entonces durante el programa ‘Good Morning America’.

Sia

La cantante Sia nunca ha querido definirse bajo ninguna etiqueta. No obstante, en una entrevista con Same Same habló más sobre su orientación sexual: “No me importa al género que pertenezcas. Todo tiene que ver con personas. Siempre he sido... bueno, flexible, es la palabra que yo uso”.

Sia cantante australiana reveló que adoptó a dos jóvenes de 18 años el año pasado. Foto: difusión.

Shailene Woodley

La famosa actriz de la película Divergente, Shailene Woodley, aseguró también que es pansexual. “Me enamoro de los humanos basándome en quiénes son, no en lo que hacen o en cuál es su sexo”, aseguró en una entrevista.

Shailene Woodley ha tenido un papel importante en series de éxito como The Secret Life of the American Teenager y Big Little Lies.

Courtney Act

La famosa drag queen de RuPaul’s Drag Race explicó en Cosmopolitan qué significaba ser pansexual para ella: “Me siento atraída hacia ella sin importar su género. Por lo general, me atraen los chicos, pero he tenido experiencias de diferentes géneros. Creo que, si me atrae alguien, solo exploro a donde me lleva eso; en ves de decir, ‘esa es una chica, a mí no me gustan las chicas’".

Alan Cumming, Janelle Monae, Angel Haze y Soko son otras de las celebridades que, en medio de tantos estigmas y prejuicios, decidieron hablar públicamente de su pansexualidad.