Nacida en Nueva Jersey, bajo el nombre de Malcom Michaels Jr., Marsha P. Johnson fue una activista destacada de los derechos de la comunidad LGTBI+. Mujer trans, afroamericana y pobre que no dudó en ser partícipe de los enfrentamientos con la policía en los disturbios del bar de Stonewall.

Aquel incidente, ocurrido en la madrugada del 28 de junio de 1969, sentó las bases de la lucha por los derechos civiles de las personas LGTBI+ en Estados Unidos y el mundo. Un movimiento social que buscó la defensa de las minorías, víctimas de discriminación y violencia.

Marsha P. Johnson fue una de las actividades más representativas de la época para la comunidad LGTBI+. Su condición de mujer transgénero, afroamericana y trabajadora sexual negó su libertad y su plenitud. Durante la primera marcha del Orgullo, en 1970, fue una de las caras más visibles.

La activista se identificó como drag queen, gay y travesti, aunque en los años 60 y 70 los conceptos de identificación eran muy limitados. Bajo su condición de drag queen, participó en diversos performances de una compañía de teatro en Nueva York. Allí, solía presentarse semanalmente desde 1970 a 1990, un par de años antes de su muerte.

Su estilo era reconocido por varias personas. Solía usar flores y frutas en la cabeza, tacones de plástico y pelucas de colores, contrario a los vestidos costosos y joyería extravagante que usaban muchas drag queens del momento.

La P. que incluyó en su nombre la usó como alusión a la frase ‘pay it, no mind’ (no le prestes atención, no hagas caso). Así manifestó que su preferencia sexual no tenía relevancia en su valor como persona.

Este y otros factores hicieron que el artista Andy Warhol, en 1975, la incluyera en una colección de polaroids provocativa. Warhol quería mostrar a las drag queens -más allá de sus imitaciones- como personas profundas. La serie llevó por título ‘Ladies and Gentlemen’.

La defensora de los derechos LGTBI+, en conjunto con la activista política Sylvia Riviera, fundó la organización ‘STAR’ (Street Transvestite Action Revolutionaries). Esta organización ayudó a los más necesitados y vulnerables en la comunidad, además de brindar apoyo a los niños en situación de calle y pobreza extrema.

Para los años 80, Marsha se unió al movimiento 'ACT UP’ (Aids Coalition to Unleash Power). Un grupo que trabajaba en visibilizar el VIH-SIDA y en obtener apoyo hacia los portadores del virus. Una enfermedad nueva que tuvo y tiene un gran impacto en la comunidad LGTBI+.

Luego de una intensa vida de activismo, Marsha P. Johnson muere a los 46 años de edad en 1992. Su cuerpo fue encontrado en el río Hudson, cerca del muelle de West Village. La policía indicó que el caso fue suicidio; sin embargo, en el año 2012, la policía de Nueva York determinó que fue un posible asesinado. Hasta el día de hoy no existen responsables de su muerte.