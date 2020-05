Marie Cau, la primera alcaldesa transgénero de Francia

Marie Cau es el nombre de la primera mujer transgénero en ser alcaldesa de una comuna local ubicada al noreste de Francia. Fue elegida el pasado sábado en Tilloy-lez-Marchiennes, tras ganar la primera ronda de elecciones locales con un 68 % de los votos.

La nueva autoridad, de 55 años, se presentó a estas elecciones con el partido político ecologista “Decidiendo juntos”, basando su campaña en la sostenibilidad ecológica y la construcción de la economía local.

PUEDES VER Estado de emergencia: personas transgénero podrán denunciar actos de violencia

“No me votaron por ser o no trans, votaron por un programa y por unos valores concretos”, declaró Cau a la agencia de noticias AFP tras conocer los resultados de las elecciones. Asimismo, recalcó que esta situación “debería ser normal”. “El día que no se considere extraordinario, será el día en que sea considerado normal”, anunció.

Al enterarse de este hecho, la Asociación Nacional Transgénero de Francia manifestó que el triunfo de Marie Cau puede “abrir las puertas a una mayor aceptación de la diversidad” en el futuro.

La ministra de Igualdad de Género de Francia, Marlène Schiappa, apoyó y celebró esta elección a través de sus redes sociales. “La visibilidad trans y la lucha contra la transfobia también dependen del ejercicio de las responsabilidades políticas y públicas. ¡Felicitaciones Marie Cau!”, escribió.

La visibilité trans, et donc la lutte contre la transphobie, passe aussi par l'exercice de responsabilités politiques ou publiques.

Félicitations à Marie Cau ! #démocratie #LGBT+ https://t.co/1QEap6redr — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 24, 2020

Cau finalizó sus declaraciones recalcando que espera que llegue el día que la elección de una persona trans en un cargo público no sea una noticia, pero que se alegra de la visibilidad en los medios para el colectivo LGTBI.

La servidora pública comentó que vive en esta comuna de menos de 600 habitantes desde que comenzó su transición, hace ya 15 años. Sostuvo que nunca ha sufrido de discriminación o acoso en esta ciudad. “La gente es amable, a pesar de que a veces se note su incomodidad”, relató.